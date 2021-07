DJ Seinfeld pierde ligeramente su esencia lo-fi en sus 2 nuevos singles

DJ Seinfield, el productor que se dio a conocer hace unos años dentro de la escena de lo-fi house junto a otros nombres como Ross from Friends, Mall Grab o DJ Boring, vuelve con un nuevo disco que verá la luz a través del sello Ninja Tune. ‘Mirrors’ sale el 3 de septiembre y recibe su título de una cita de Julio Cortázar: «Siempre fuiste mi espejo, quiero decir que para verme tenía que mirarte».

01 She Loves Me

02 Walking With Ur Smile

03 U Already Know

04 The Right Place (feat. Teira)

05 Home Calling

06 These Things Will Come To Be

07 Tell Me One More Time

08 Someday

09 I Feel Better

10 Song For The Lonely

- Publicidad -

Tras el lanzamiento de su debut ‘Time Spent Away From U‘ en 2017, el sueco Armand Jakobsson ha buscado hacer un segundo disco en el que refinara su sonido sin dejar de sonar a él mismo, es decir, sin abandonar ese componente melancólico que caracteriza producciones como la maravillosa ‘U’. Los dos adelantos oficiales de ‘Mirrors’ apuntan a que lo ha conseguido… más o menos.

De sonido más «enfocado», nada comprimido ni distorsionado en realidad, sino mucho más limpio y cristalino, ‘U Already Know’ y ‘These Things Will Come to Be’ reflejan la variedad de un álbum tan «tierno» como «eufórico» en el que DJ Seinfield explora sonidos como el UK Garage, el downtempo o el ambient. Si ‘U Already Know’ presenta un sonido de house veraniego más estilizado, con ecos a los primeros Daft Punk, ‘These Things Will Come to Be’ añade arpeggios propios del trance y atmósferas húmedas y nostálgicas que recuerdan a Burial, una de sus mayores influencias.

- Publicidad -

La buena noticia que deja la nueva música de DJ Seinfeld es que sigue siendo tan agradable y emotiva como siempre, la mala es que ya no se diferencia tantísimo de otros proyectos similares. Habrá que esperar a escuchar el álbum para comprobar si ha logrado evolucionar como deseaba sin perder la esencia lo-fi que tantas alegrías le ha dado, por ejemplo contar entre sus seguidores a Aphex Twin, Flume, Flying Lotus, Bonobo o Martin Garrix.