Las Mejores Canciones del Momento: diciembre 2021

Son muchos los que reciben el mes de diciembre con su lista de lo mejor del año completamente cerrada, lo cual es una pena porque aún son muchas las canciones que se publican que merecen atención. Las recopilamos en nuestra playlist con lo mejor del mes, «Las Mejores Canciones del Momento«. Claramente darán que hablar durante 2022 el tema con que Rigoberta Bandini pelea por representar a España en Eurovisión en el Benidorm Fest; otros de los cortes de los muy prometedores nuevos discos de Beach House y Big Thief; y el valenciano Bearoid, que ha dado con el que podría ser el tema definitivo de su discografía.

Recopilamos algunos de los talentos que hemos conocido en la iniciativa de RELEVO y que seguramente saquen cosas interesantes el año que viene, como es el caso de Valdivia, el momento incómodo o LA ÉLITE. Igualmente hay que estar atentos a Amor Butano, REBOTE, Iglú, La Paloma, Paco Moreno, Friolento, Ankli y, fuera de nuestro país, Wet Leg y Silly Boy Blue.

Más artistas que nos están poniendo los dientes largos con sus nuevas grabaciones son Dorian, 100 gecs y Natalia Lacunza. Han pasado por nuestra sección de «DISCO DE LA SEMANA» lo mismo Adele que Arca, lo mismo Lindsey Buckingham que Soleá Morente. Tampoco nos hemos olvidado de algunos lanzamientos algo más antiguos que tenían canciones infravaloradas, como han sido los casos de Clairo, Zara Larsson, Hayden Thorpe o illuminati hotties.

Rigoberta Bandini / Ay mama

Bearoid, Cristina Len / Me encantas

Beach House / Runaway

Ankli / roncola

Halsey / honey

Amor Butano, Ciberchico, Leftee / Tifón Salinas

Sen Senra / Globo

Iglú, GUINEU / Un petó

Silly Boy Blue / 200 Lovesongs

Dorian / Dos vidas

Wet Leg / Chaise Longue

REBOTE / Live Conmigo

LA ÉLITE / Bailando

100 gecs / mememe

Valdivia / Lo malo conocido

el momento incómodo / Lo que no me das

Lindsey Buckingham / Swan Song

La Paloma / Bravo Murillo

Big Thief / No Reason

Natalia Lacunza / Todo lamento

Paco Moreno / Eterno balanseo

Claire Rosinkranz / don’t miss me

Arca / Señorita

FrioLento / La gata bajo la lluvia

Soleá Morente / Fe ciega

Adele / Oh My God

illuminati hotties / Pool Hopping

SZA / I Hate U

Clairo / Amoeba

Zara Larsson / Need Someone

Hayden Thorpe / Material World