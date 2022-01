Bonobo / Fragments

Entre los adalides de la electrónica orgánica actual hay que contar a Bonobo entre los más exitosos a nivel crítico y comercial. Le avalan varias nominaciones a los premios Grammy, varios miles de copias vendidas de sus discos y una carrera que supera los 20 años y cuya mecha no muestra signos de agotarse, como confirmó en 2017 el éxito de su sexto álbum, ’Migration’. Muchos pensarán que Simon Green es casi un recién llegado a la industria cuando su primer disco salió en 1999 y él cuenta ya 45 años.

La trayectoria de Bonobo se ha mantenido firme en el tiempo gracias al amable y plácido sonido de sus producciones electrónicas, en las que Simon Green ha coqueteado con diversas influencias sin radicalizarse hacia ningún lado. ‘Fragments’, su nuevo álbum, continúa por este camino con más composiciones de electrónica orgánica atmosféricas y producidas con gusto, que no marcarán ningún hito en la historia pero sí darán compañía en estos fríos días de invierno a cualquiera que se deje envolver por ellas.

- Publicidad -

‘Fragments’ es otro de esos trabajos influidos por la pandemia: Simon Green busca con él sentir otra vez el calor de los directos. Pero también es un disco que nace de una necesidad de refugiarse en la naturaleza y, durante su composición, Green busca inspiración en el desierto californiano. El resultado se debate entre la introspección y la compañía de un elenco de colaboradores que incluye a Jamila Woods, Joji o Kadhja Bonet, además de al violinista Miguel Atwood-Ferguson o a la arpista Lara Somogiy, cuyos instrumentos enriquecen grabaciones como la mágica ‘Elysian’.

Al contrario que la mayoría de pistas de ‘Fragments’, ‘Elysian’ no presenta ninguna producción electrónica, pero otras de las destacadas pueden hipnotizar como lo hace el deep-house translúcido de ‘Shadows’ con Jordan Rakei o el estupendo single ‘Rosewood’. La buena mano de Bobobo para dotar sus producciones de interesantes texturas sigue siendo evidente en piezas como ‘Closer’, en los samples vocales de la adictiva ‘Age of Phase’ o en las percusiones tribales de ‘Otomo’, mientras el productor británico no renuncia a su pasado chill-out cuando se trata de crear bonitas baladas atmosféricas como son ‘Tides’ con Jamila Woods y ‘From You’ con Joji.

- Publicidad -

Son diversos los sabores que va dejando el camino trazado por ‘Fragments’: los samples vocales de ‘Otomo’ pueden recordar a los de Forest Swords, lo cual solo puede ser un cumplido, y la delicadeza de su sonido es indiscutible en piezas como la etérea ‘Counterpart’ que vienen a resumir todas las virtudes de Bonobo en una única canción. El tipo de electrónica tranquila que practica desde siempre no ha cambiado el mundo ni lo hará pero sus discos siguen garantizando un buen rato de relax con el que olvidar por un momento el complicado mundo exterior.