El segundo disco de REYKO, ‘Pulse’, se ha presentado con singles como ‘Saturday’, ‘The Game’ o ‘Panic’. El dúo formado por Igor y Soleil dejaba atrás la pomposidad de hits pasados como ‘Hierba mala’ y ‘Spinning Over You’ para apostar por un sonido minimalista y ruidoso conectado con el electroclash.

‘People Talk’ era quizá la gran joya perdida de este disco y hoy la recuperamos como “Canción del Día”, para lo que hablamos con el propio dúo sobre las curiosidades detrás de su creación. REYKO actúan el 13 de mayo en Barcelona y el 21 de mayo en Madrid. Las entradas están disponibles en WeGow.

¿Qué nos podéis contar sobre la producción de ‘People Talk’? Citáis como referencia el electroclash, pero realmente es un choque escucharos sobre una caja de ritmos tan básica, después de ciertas cosas que habéis hecho, como más sofisticadas.

Eso es justo lo que queríamos conseguir. Queríamos que ‘People Talk’ y el resto del disco ‘Pulse’, y nuestro primer disco, fueran como el ying y el yang de alguna manera. Que se complementen siendo lo opuesto, el debut siendo más sofisticado y reflexivo, y el segundo siendo más crudo y urgente. Queríamos abrir una puerta nueva en nuestra música y expandir horizontes, para ver dónde nos lleva. Con suerte expandir nuestro público. Hacia lo desconocido con todo (risas).

En cuanto a bases, en realidad la caja de ritmos es exactamente la misma en el primer y el segundo disco. Para dar un ejemplo, la caja de ritmos de ‘People Talk’ y ‘Surrender’ es exactamente la misma, evidentemente cada una producida de una manera diferente. Para los estudiosos de sonidos, es la Roland 808 de toda la vida, la caja de ritmos que se oye en cada track de trap urbano de los últimos 8 años.

‘Pulse’ en realidad es como si Jane Birkin se juntara con Ramones a escribir canciones en el estudio de Kraftwerk

¿Este tema representa lo que habéis estado escuchando últimamente? ¿Creéis que hay más artistas volviendo a este sonido?

En cuanto tuvimos un concepto claro de dónde queríamos que fuera el disco, que era canciones de pop/rock urgentes con bases electrónicas, empezamos a hurgar en Spoti en busca de inspiración. Primero vimos que Billie Eilish y su hermano tenían varias canciones que tiraban por ahí. De allí llegamos a que el electroclash era básicamente eso, punk sobre cajas de ritmos. Aunque claro, yendo más atrás descubrimos que Trent Reznor ya lo hacía en los 90. Y aún más atrás, a finales de los 70 ya lo hacían grupos de post-punk y new wave…

En fin, realmente la idea no era hacer electroclash, pero sí que nos dimos cuenta de que los ingredientes de sonidos tenían similitudes con los que nosotros teníamos en mente. Por otro lado, conociéndonos y sabiendo la temática de nuestras canciones, las melodías, la voz, etc… sabíamos que una vez pusiéramos de nuestra parte iba a sonar a algo completamente distinto… ¡y nuevo y fresco, esperemos! El secreto es juntar cosas que parece que no tengan nada que ver y cruzar los dedos para que el resultado sea escuchable. Varias veces hemos bromeado que ‘Pulse’ en realidad es como si Jane Birkin se juntara con Ramones a escribir canciones en el estudio de Kraftwerk (risas). Sí que vemos que actualmente hay tendencia hacia géneros de rock y al mismo tiempo sin alejarse demasiado de cajas de ritmos. Cada grupo tiene su manera, por supuesto. Como Dry Cleaning o Yard Act, o algún que otro tema de Billie Eilish, por ejemplo.

Nos parecía el momento para hacer un disco excéntrico que represente los tiempos raros de estos dos años

Me gusta que el disco hable poco de amor de pareja, en general creo que hay otros temas como la autoestima, la represión, etc. ¿Este ‘People Talk’ podría ser uno de los que aunara las dos cosas? De hecho, hablando del “qué dirán los demás”, realmente termina siendo una canción de amor, ¿no?

Este disco lo hicimos durante la pandemia, al menos la mayoría de las letras. Una cosa que comentamos mucho durante el proceso es que no tenía ningún sentido sacar un disco en 2021 y hablar de flores y rosas como si el mundo estuviera perfectamente. Nos parecía el momento para hacer un disco excéntrico que represente los tiempos raros de estos dos años. De ahí letras como ‘She Said’ o ‘Panic’. En cuanto a ‘People Talk’, lo que dices, la verdad es que por ahí va el tema. Es como una especie de canción de amor pero con un twist. De todas formas no nos gusta hablar demasiado de nuestras letras para así dejar margen a la interpretación de cada uno. Todos interpretamos las canciones de diferente manera…

¿Por qué el vídeo ha decidido centrarse en un amor entre 2 personas tan jóvenes? ¿Os parece la forma más ilusionante de amor, la más apasionada, la que mejor representa a vuestro público…? Entiendo que puede ser la más apasionada, ¡pero cuando sale mal también es la más tortuosa!

A nosotros ‘People Talk’ siempre nos ha sonado como una canción super juguetona. En nuestra opinión, es el tema con el ritmo más «happy» de todo el disco. Por eso quisimos explotar esa onda juguetona al máximo, reflejándolo con una historia de adolescentes que pasa durante un concierto, donde dos jóvenes se enamoran. Nos pareció la historia «happy» por excelencia. El director Rodrigo Villar y su equipo lo captaron estupendamente. En realidad la moraleja del video de ‘People Talk’ es: si vas a un concierto de REYKO, pillas (risas).