Spotify, Netflix y Live Nation también abandonan Rusia

La respuesta tanto de empresas como de artistas a la invasión ucraniana está siendo dura y tajante con la Federación Rusa. Una detrás de otra, las compañías extranjeras están abandonando el país como signo de protesta y como arma para aislar al régimen de Putin. Algunas de las últimas corporaciones en tomar medidas contundentes contra Rusia han sido Netflix, Live Nation y Spotify.

Netflix está grabando cuatro proyectos simultáneamente en el país, y ya ha comunicado que la producción de uno de ellos ha sido detenida, según informa Deadline. De los otros tres, hay uno que está a un día de completarse, así que se terminará, y no han tomado ninguna decisión en cuanto a los dos restantes por no precipitarse. Spotify, por su parte, ha cerrado sus oficinas en Moscú y ha borrado todo el contenido de la plataforma respaldado por el Kremlin. Sin embargo, no ha prohibido el acceso a la plataforma a los habitantes rusos para garantizar el libre flujo de la información global.

- Publicidad -

Live Nation ha sido otra de las gigantes del entretenimiento que no ha tardado en abandonar el país, tomando la decisión de no organizar más conciertos en territorio ruso ni hacer negocios con ellos. La empresa se une a muchos artistas que han cancelado sus actuaciones previstas como Björk, Green Day, Nick Cave, Franz Ferdinand, Iggy Pop, o los seis conciertos sold out del rapero ruso Oxxxymiron. Además, Disney, Universal, Warner y Sony han anulado también todos sus estrenos de aquí en adelante en Rusia.

- Publicidad -