Tras firmar con el alias de Aries varios discos de pop psicodélico estupendos que exportó a países como Estados Unidos, Canadá o Japón, Isabel Fernández presenta nuevo proyecto junto a la multiinstrumentista María Romero. Magia Bruta toma su nombre precisamente del primer disco de Aries, publicado en 2012, y aunque las similitudes con discos como ‘Mermelada dorada‘ son evidentes, como quizá no podía ser de otra manera, ‘Un día nuevo’ explora un sonido mucho más místico que simplemente colorido y psicodélico.

Ese misticismo es muy evidente en las armonías vocales empleadas en las canciones, en melodías que en realidad son invocaciones, como sucede en la pista titular, y también en un material instrumental en constante mutación y expansión, lleno de capas y detalles, como el glissando resplandeciente de ‘Lo merezco’ o las arpas de ‘Biking (algo mejor)’. A su vez, las letras alude al «polvo de estrellas» o a un «paisaje fluorescente», invocan a las «fuerzas elementales» o hablan de amores reflejados en el agua o sobre irse a pedalear al bosque.

- Publicidad -

‘Un día nuevo’ halla la magia de diversas maneras, por ejemplo, en la hermosa progresión de acordes de ‘Lees mi mente’ y en su base rítmica, que parece emular el movimiento de unas arenas movedizas, dando lugar a una de las mejores canciones jamás compuestas por Aries; en el feliz matrimonio de beats electrónicos y armonías bucólicas de ‘Un día nuevo’; o en el hipnótico fondo instrumental de ‘Atardeceres naranjas’, que trae a la mente una de las canciones más infravaloradas de Animal Collective, ‘What Would I Want Sky’?’.

De nuevo vuelve a ser inevitable al hablar de un disco de Isabel Fernández mencionar a Animal Collective, que han sido una influencia a lo largo de su carrera, y en ‘Un día nuevo’ se nota no solo en las armonías, que esta vez tienen un punto bastante Fleetwood Mac también (su colaborador Alan Douche ha masterizado el disco), sino también en los extraños tempos usados en las canciones y en los densos paisajes sonoros. Y que la música de Magia Bruta recuerda a la banda de Baltimore no significa que no esté inspirada, más bien al contrario: el nivel de elaboración de melodías y bases instrumentales en ‘Un día nuevo’ es muy elevado, y su equilibrio entre accesibilidad y experimentación está muy conseguido.

- Publicidad -

Magia Bruta sigue fiel por tanto al sonido de Aries añadiendo un punto de oscuridad y esoterismo, y las influencias poco pueden importar cuando Isabel es capaz de entregar canciones tan cautivadoras como ‘Lees mi mente’, ‘Un día nuevo’ o la embriagadora ‘Trance secreto’. Sus canciones sobre «la alienacion, el amor, la verdad y la belleza» hechizan quizá como pretenden.