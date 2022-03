‘Belle Epoque’ y «la película donde uno desearía vivir» en Lo de Évole

El día de ayer fue el del cine, tanto en Estados Unidos como en España. Aquí, Évole reunió a las protagonistas de ‘Belle Epoque’ y a Fernando Trueba en el 30 aniversario de la película galardonada en los Oscars. Al director le acompañaron Penélope Cruz, Maribel Verdú, Miriam Díaz Aroca y Ariadna Gil.

El programa sirvió para celebrar la bendición que supuso ‘Belle Epoque’ para todas las presentes y recordar lo mágico que fue el rodaje de “la película donde uno desearía vivir”. Pero Évole y sus invitadas no quisieron irse sin arrojar luz sobre el tema del machismo en la industria.

Maribel Verdú relató cómo existe “gente que abusa de su poder” y juegan con las actrices como les viene en gana: “Gente muy importante que me dicen que haga una portada de revista y al no querer hacerlo me vetan por diez películas más”. En una sociedad en la que el Me Too no ha explotado como en otros lugares del mundo, Jordi asumió su responsabilidad como hombre y periodista tras las palabras de Penélope “mientras nos sigan preguntando en las entrevistas cosas que jamás le preguntarían a un tío, las cosas seguirán sin cambiar”.

De las presentes, Penélope Cruz ha sido la que más recorrido internacional ha tenido en el cine, pero nada de eso hubiese sido posible sin oportunidades como esta o ‘Jamón, jamón’. El momentazo de la noche se vivió cuando Jordi recuperó del cajón de los recuerdos el casting que Penélope mandó a Trueba para la película. La actriz no había vuelto a ver ese vídeo desde hace 30 años, pero fue gracias a él y a su insistencia que consiguiera el papel. Fernando Trueba no quería contar con Penélope porque “tenía una imagen de ella de chica bomba por el programa que hacía en Telecinco”. Sin embargo, aunque el director le pidiese que no grabara ningún casting porque no la iba a coger, ella se lo coló: “lo ví, rebobiné… Y dije, soy imbécil”.

💎 Llevaba 30 años en un cajón. Ni ella lo había vuelto a ver: EL CASTING DE PENÉLOPE. #LoDeBelleEpoque pic.twitter.com/88zldA2ESm — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 27, 2022