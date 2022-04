9 años sin disco de Placebo significa que ‘Never Let Me Go’ es su primer álbum desde que han pasado demasiadas cosas. Su colaborador de lujo puntual David Bowie ha muerto. El Brexit les ha marcado. Ahora son definitivamente un dúo, si es que no lo fueron en el fondo, siempre. De la pandemia mejor ni hablamos.

Desde que sacaran al mercado su peor disco, aquel ‘Loud Like Love‘ (2013), tampoco han parado quietos del todo. Placebo celebraron su 20º aniversario con gira y recopilatorio. Y hace ya 6 meses que comenzaron a presentar los singles de este álbum, encabezados por ‘Beautiful James‘. ‘Never Let Me Go’ tenía que ser el disco que volviera a ponerles en el mapa y, una vez asumido que sus días de disco de oro y platino -los del espléndido ‘Without You I’m Nothing’ y los álbumes que lo rodearon- ya pasaron, lo cierto es que pueden presumir de haber conseguido esta semana el primer top 3 de su carrera en álbumes en Reino Unido. Esta es su reconciliación con el público, pero solo en parte.

El espíritu de Placebo se mantiene en unas canciones que suenan a ellos mismos para bien. En tiempos en que el rock ha vuelto a la primera plana, la decadencia y el nihilismo son su sello y aparece desde la primera pista ‘Forever Chemicals’, con su «todo está bien cuando no siento nada / todo está bien cuando no estoy», hasta que el álbum se cierra con una composición llamada ‘Fix Yourself’. Una balada en respuesta a ‘Fix You’ de Coldplay sobre la que Brian Molko ha explicado: «¿por qué iba a querer nadie «arreglar» a otra persona cuando no somos capaces de arreglarnos a nosotros mismos?».

El mundo sigue roto por alguna razón y eso les ha inspirado a escribir canciones como ‘Surrounded by Spies’, sobre la privacidad; sobre el medio ambiente y lo decepcionante de la humanidad, como ‘Try Better Next Time’; o sobre el Brexit, como ‘Chemtrails’. Brian Molko ha decidido abandonar Reino Unido por este motivo, refugiándose de alguna manera en textos hindúes y budistas, que han salpicado las letras de pistas como ‘Twin Demons’ y ‘The Prodigal’.

Es esta última una grabación interesante, por los arreglos orquestales con que ha contado, distanciándose de la maqueta que se había hecho a imagen y semejanza de los Pixies. Ahora es más Beatles y les sienta bien. Aunque lo mejor que siguen haciendo es buscar himnos rockeros tipo ‘Every You Every Me’. Si bien el sinte a lo Van Halen del single ‘Beautiful James’ se repite tanto que aburre pronto, el disco ha dispuesto más armas a través de sus larguísimos 58 minutos de secuencia.

Así, ‘Hugz’ funciona como particular homenaje al ‘Kool Thing’ de Sonic Youth, aunque no lo parezca una de las mayores influencias del grupo -puestos a decir barbaridades, diría que últimamente estaban escuchando a New Order más bien-. ‘Try Better Next Time’ es justo lo que necesitas después de su típica canción reptante, la a su vez notable ‘Surrounded By Spies’. Y ‘Twin Demons’ no puede ser más Placebo con esa letra que apela a escorpiones, serpientes… «demonios» en definitiva.

Después de ‘Chemtrails’, ‘Never Let Me Go’ pasa demasiado tiempo terminando, en concreto 3 canciones, desde que suena ‘This Is What You Wanted’ a piano. Ahí se va evidenciando que la inspiración de Placebo tampoco daba para un álbum de una hora. Que Brian Molko tampoco tiene el carisma de Patti Smith aunque lo intente recitando en ‘Went Missing’. Que ‘Sad White Reggae’ es un extraño remedo entre Eurythmics y ‘Creep’. Siempre tuvieron sus cosas, Placebo, en medio de sus aciertazos. Ahí queda la portada del disco a modo de elemento divisivo.