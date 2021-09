Placebo te dan lo que supuestamente quieres en su primer single en 5 años

Placebo han publicado ‘Beautiful James’, su primer single en cinco años y una de las novedades que puedes escuchar en la playlist actualizada «Ready for the Weekend«. Un lustro ha pasado desde que Placebo lanzaran, en 2016, el EP ‘Life’s What You Make It’, que contenía el tema nuevo ‘Jesus’ Son’, varias versiones y un directo. Eso sí, el ahora dúo compuesto por Brian Molko y Stefan Olsdal no lanza trabajo discográfico desde hace bastantes más años: ‘Loud Like Love‘ vio la luz en 2013.

El nuevo disco de Placebo no es una quimera, sino una realidad confirmada por la banda, aunque el post de Instagram en el que compartían tal información ya no exista. Y, si ‘Beautiful James’ es el primer adelanto oficial de este proyecto, la dirección tomada es 100% Placebo para bien o para mal. El pop-rock con sintetizadores de la canción lleva a los tiempos de ‘Every Me, Every You‘ o ‘Pure Morning‘ mientras su letra aboga vagamente por el activismo: «devuélveme a la vida, no me dejes ir, tus problemas y tu corazón luchan, los he visto, cógeme de la mano mientras cruzamos campos de batalla que nadie entiende, porque nadie está al mando».

En un comunicado, Placebo han manifestado que ‘Beautiful James’ es una canción «tan poderosa y tierna como desafiante y necesaria». Incluso han asegurado que les pondrá contentos si «irrita a los de arriba» aunque prefieren que cada oyente la interprete a su manera. ‘Beautiful James’ ni suena especialmente desafiante ni promete provocar o remover conciencias de ningún tipo: más bien se conforma con ser una canción de Placebo más para ofrecer a sus seguidores lo que supuestamente quieren de ellos.



