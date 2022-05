A Warpaint siempre les ha gustado la música “oscura y triste”. Pero también estética. Sus canciones, atmosféricas y atractivas, no podían evitar exhalar una cualidad un tanto impostada. Sin embargo, en ‘Radiate Like This’ se han despojado de esa sensación: sin renunciar a su carácter, esta vez suenan más verídicas que nunca.

Muy probablemente, la accidentada construcción de ‘Radiate Like This’ tenga algo que ver. Warpaint se juntaron en 2019, tras un par de años de descanso, para empezar a preparar el disco. La pandemia las separó forzosamente de nuevo, lo que obligó a que cada una grabara su parte por su cuenta. Y se les ha colado en el álbum una genuina añoranza, tan queda como palpitante. Este es un disco sosegado, sin tensión. Pero esto no se ha de leer como algo peyorativo; al contrario. Warpaint han capturado perfectamente esa resignación que es signo de los tiempos.

- Publicidad -

El aire tan atmosférico, algo ochentero, que les es tan propio, estalla en pleno en el primer single, ‘Champion’, un ejemplo perfecto de la maestría que tienen Warpaint para fabricar canciones con carisma, capaces de quedarse a la primera, como ‘Love Is to Die’. Pero esta vez, lejos del drama, cantan a ser corajosas y unirnos. La voz de Emily Kokal se arrastra con su modorra habitual, pero la base rítmica va subiendo a medida que la canción avanza, hasta convertirla en un himno prácticamente.

La oscuridad, por eso, atenaza en ‘Hips’, que recuerda a PJ Harvey y a los grupos de la onda 4AD, merced tanto al ambiente que crean, como a los juegos de voces y un estribillo que bebe del pop alternativo de los 90. La tristona ‘Hard to Tell You’ remonta gracias a su gran estribillo y ‘Stevie’ logra ser tierna y sensual: una pieza que se acerca al R&B de alcoba, tamizado por el particular estilo de la banda.

- Publicidad -

El sentimiento de nostalgia brilla en los “You’re not alone” que entonan en ‘Like Sweetness’ o en ‘Trouble’, que remite a los R.E.M. del 92. A partir de aquí, aun bonitas y encantadoras, el exceso de homogeneidad de las canciones se hace patente y la escucha acusa cierta languidez. Por eso es tan excitante la irrupción final de la deliciosa ‘Send Nudes’, voluptuosa, pizpireta y acústica, con un estribillo gozoso, que la convierten en el momento más puramente pop del disco.

‘Radiate Like This’ es un pequeño triunfo, dadas las circunstancias de su grabación. Logra escapar de la amenaza de ser un artefacto blando y formulario gracias a su carácter melancólico y, a la vez, por las ganas que han puesto Warpaint en hacer un disco esperanzador.