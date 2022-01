Warpaint buscan la fuerza interior en ‘Champion’, el primer single de su nuevo álbum

Las estadounidenses Warpaint regresan con ‘Champion’, el primer single de su próximo disco que verá la luz el 6 de mayo. ‘Radiate Like This’ es el título de este nuevo trabajo, el primero desde 2016 cuando publicaron ‘Heads Up’.

‘Champion’, en palabras del grupo, habla sobre “luchar por uno mismo y por el bien de todos. Estamos juntos en esto. La vida es demasiado corta para no intentar alcanzar la excelencia en todo lo que hacemos”. Es un tema suave en el que se busca la fuerza que todos tenemos en nuestro interior y que nos convierte en unos «campeones».

Estos seis años han estado llenos de ocupaciones para la banda con trabajos, giras o discos en solitario que han dificultado el poder volver a juntarse. Sin embargo sentían la necesidad de hacerlo, unidas por los más de 20 años de carrera juntas.

Ya tenían grabadas las primeras sesiones de este nuevo LP con el coproductor Sam Petts-Davies, quien ha trabajado con artistas como Thom Yorke y Frank Ocean, cuando llegó la pandemia y tuvieron que confinarse. En ‘Radiate Like This’ “cada una grabó sus partes de forma independiente, a menudo montando un estudio en casa, antes de ponerse con el siguiente tema, creando las canciones capa por capa”.

Warpaint decidieron retrasar su lanzamiento hasta que se dieran las condiciones óptimas para poder presentar el disco con una gira, la cual pasará por Barcelona el próximo 3 de junio dentro de la celebración del Primavera Sound 2022.

Os dejamos el tracklist de ‘Radiate Like This’:

1. Champion

2. Hips

3. Hard To Tell You

4. Stevie

5. Like Sweetness

6. Trouble

7. Proof

8. Altar

9. Melting

10. Send Nudes