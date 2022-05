Ocurrió en Roma la madrugada del 5 de marzo de 2016. Dos pijos veinteañeros -Manuel Foffo, un estudiante de Derecho hijo de un conocido empresario, y Marco Prato, un relaciones públicas hijo de un respetado profesor universitario- invitaron a Luca Varani, un chico de origen humilde que a veces se prostituía, a sumarse a la fiesta de alcohol y cocaína que se estaban pegando en casa de uno de ellos. La velada terminó con Varani asesinado a martillazos y cuchilladas. ¿El motivo? Ninguno. Quizás experimentar qué se sentía. No estaban seguros.

El crimen conmocionó a Italia y obsesionó al escritor Nicola Lagioia. Como Truman Capote en ‘A sangre fría’, Lagioia estuvo varios años siguiendo el caso, documentándose sobre sus protagonistas, entrevistando a sus amigos y familiares… Intentando buscar respuestas: ¿por qué matar a un chico al que apenas conocían? ¿Por qué esa forma salvaje de asesinarlo? ¿Por qué ese ensañamiento? ¿Fue a causa de las drogas, por aburrimiento de clase acomodada, por inconsciencia, por pura maldad?

El resultado de esa investigación es ‘La ciudad de los vivos’ (Literatura Random House), una excepcional crónica literaria, apasionante, absorbente (hacía tiempo que no devoraba un libro de casi 500 páginas con estas ansias) y llena de lúcidas reflexiones sobre el crimen de Varani y todo el ruido mediático que generó a su alrededor. El retrato de una amistad tóxica entre dos jóvenes profundamente narcisistas, con problemas de identidad sexual y llenos de frustraciones existenciales, habitantes de una ciudad tan hermosa e irresistible (Roma tiene gran protagonismo en el libro) como caótica y decadente.

‘La ciudad de los vivos’ también tiene mucho de autoficción. Siguiendo el camino abierto por Capote y desbrozado con maestría por otros como Emmanuel Carrere o Javier Cercas, Lagioia se suma a la polifonía de voces del relato describiendo cómo fue el proceso de elaboración del libro y cuáles fueron sus impresiones tras haberse asomado al abismo de la naturaleza humana. El escritor, como hacemos todos, se reconoce en la víctima. Es fácil temer que nos maten, que nos roben, que nos engañen… “Por favor, que no me pase a mi”. Pero también en los verdugos. Temer que un mal día, por inconsciencia, por un ataque de ira, por lo que sea, seas tú el agresor, el asesino. “Por favor, que no sea yo quien lo haga”.

‘La ciudad de los vivos’ es, sin duda, una de las crónicas criminales más impresionantes de los últimos años. Una extraordinaria novela de no ficción a la altura de clásicos del género como el mencionado de Capote o ‘El adversario’ de Carrere.