Jedet cancela en el Orgullo tras sus duras críticas a la ley trans

Coincidiendo con la Semana del Orgullo, el Gobierno de España da luz verde a la ley trans. Entre los logros está la autodeterminación de género, una victoria para las personas trans, que ya no tendrán que declararse enfermas para cambiar su sexo legal.

Sin embargo, Jedet, conocida por su interpretación de ‘Veneno’, ha sido muy dura en sus críticas hacia Irene Montero, ministra de Igualdad, y su partido Unidas Podemos, por su supuesto oportunismo. Ha sido en el programa de entrevistas llamado Las Uñas, que se puede ver en Atresmedia Premium. Ha indicado, como recoge 20 Minutos: «Ley Trans ya, pero, una con coherencia, porque aquí me vienen cuatro tontos de mierda… […] Mira, no me voy a censurar. Me vienen aquí los del colorcito este (morado) del partido, me vienen de hipermodernos, y lo que no se da cuenta mi colectivo es que les están usando como borregos para llegar al poder. No les importan nuestros derechos una puta basura, les importan una mierda».

- Publicidad -

Sobre Irene Montero ha dicho: «lo único que quiere ponerse es el pin de progre, quiere ir de guay, quiere ir de: «mira qué moderna y qué inclusiva», y lo que me estás haciendo a mí y a mi colectivo es una putada».

En otro momento de la entrevista, ha realizado este comentario: «Existen las mujeres y las mujeres trans. Tú no sabrás nunca las cosas por las que yo he pasado, como mirarme a un espejo y echarme a llorar porque veía una barba. En algunas cosas hay que luchar de la mano y en otras cada una tiene una lucha».

- Publicidad -

Este comentario que ha sido criticado por trans-excluyente ha propiciado que Jedet sea «trending topic» durante el fin de semana. Con motivo de la polémica, Jedet ha colgado un comunicado en Instagram indicando que cancela su aparición en el Orgullo de Granada, por «el acoso» sufrido durante las últimas horas.