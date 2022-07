Beyoncé logra su 5º número 1 en JNSP con ‘Break My Soul’

‘Break My Soul’ es top 4 en Reino Unido y se mantiene fuerte a nivel global. Lo nuevo de Beyoncé va a ser su mayor hit en solitario en bastante tiempo y así lo ha reconocido también nuestro público. ‘Break My Soul’ es el 5º número 1 de Beyoncé en nuestro top. Antes lo logran canciones tan históricas como ‘Run the World (Girls)’, ‘XO’, ‘Formation’ y ‘Freedom’ con Kendrick Lamar.

También entran en el top 10 Rosalía con su último viral, Taylor Swift con una banda sonora, Natalia Lacunza con su drum&bass y Gorillaz con su single con Thundercat. En posiciones más modestas llegan Phoenix, Shygirl, Delafé y las Flores Azules y Nevver.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten Adiós Amores / Noche iluminada

Amaia / Yo invito

Amaia, Aitana / La canción que no quiero cantarte

Ankli / Colocao

Arcade Fire / The Lightning II

Bad Bunny, Bomba Estéreo / Ojitos Lindos

Bad Gyal / La prendo

Belle & Sebastian / Talk to Me, Talk to Me

Beyoncé / BREAK MY SOUL

BRONQUIO / Fui a comprar a la cárcel

Calvin Harris, Dua Lipa, Young Thug / Potion

Chanel / SloMo

Charli XCX / Used to Know Me

Charli XCX, Rina Sawayama / Beg for You

Confeti de Odio / Estrella

Cristina Quesada / Primavera

Cupido / Un cabrón con suerte

Daphni / Cloudy

Delafé y las Flores Azules / AQUÍ AHORA

Florence + the Machine / Free

Florence + the Machine / King

Florence + the Machine / My Love

Gorillaz / Cracker Island

Harry Styles / As It Was

Harry Styles / Late Night Talking

Hercules & Love Affair, ANOHNI / Poisonous Storytelling

Javiera Mena / La isla de Lesbos

La Casa Azul / No hay futuro

Los Estanques, Anni B Sweet / Caballitos de mar

Natalia Lacunza, Karma C / Todo va a cambiar

Nevver / Amaneciendo y anocheciendo

pablopablo / Azul zafiro

Perfume Genius / Eye in the Wall

Phoenix / Alpha Zulu

Pixies / There's A Moon On

Rigoberta Bandini / A todos mis amantes

Rigoberta Bandini / Ay Mama

Rocío Márquez, BRONQUIO / Un ala rota

Rosalía / BIZCOCHITO

Rosalía / Candy

Rosalía / Saoko

Shakira, Rauw Alejandro / Te felicito

Sharon Van Etten / Mistakes

Shygirl / Firefly

Sky Ferreira / Don't Forget

Soccer Mommy / Shotgun

Steve Lacy / Mercury

Taylor Swift / Carolina

Tove Lo / No One Dies from Love

Yeah Yeah Yeahs, Perfume Genius / Spitting Off the Edge of the World Ver resultados