beabadoobee evoca la imagen de un “CD roto” en una de las pistas destacadas de su nuevo disco, ‘Beatopia’. La nostalgia forma la base de las canciones de Beatrice Kristi, pero en ‘broken cd’ ofrece nostalgia al cuadrado, al llevarnos directamente a los tiempos en que este formato dominaba la industria, en una canción absolutamente preciosa que nos habla sobre esas veces en que un mal recuerdo nos sigue atormentando aunque hayan pasado años.

El propio concepto de ‘Beatopia’ también nace en el pasado. Es un mundo imaginario que Beatrice idea a los 7 años, un mundo del que extrae no solo mapas y países, sino también un abecedario propio. La británica cuenta que decide olvidar ese mundo imaginario cuando una profesora encuentra el dibujo, lo cuelga en clase y lo ridiculiza delante de sus compañeros. Ahora ha decidido recuperarlo quizá porque la música también le ofrece un mundo distinto al que escapar: en realidad de niña estaba diseñando su futuro.

Irónicamente, la música de beabadoobee se inspira abiertamente en el rock alternativo de los años 90, pero ‘Beatopia’ ya no contiene tantas guitarras grunge como su debut ‘Fake it Flowers’, sino que ofrece una paleta de sonidos mas suave y acústica. A beabadoobee las baladas siempre se le han dado estupendamente bien y en ‘Beatopia’ da con un puñado de ellas: está la ensoñadora ‘See You Soon’, que ha cautivado a Taylor Swift: está ‘Ripples’, que podría ser una balada de los Corrs, y está ‘Lovesong’, una sencilla “canción de amor” en el mejor de los sentidos. Por otro lado, su mentor Matt Healy de The 1975 cede ‘Pictures of Us’, una bonita balada… que él ya ha hecho muchas veces.

Por supuesto, la distorsión sigue interesando a beabadoobee, y en ‘Beatopia’ no abandona cierta querencia grunge en algunos de los singles más destacados que ha publicado en su carrera. ’10:36’ usa beats electrónicos lo-fi que pueden estar inspirados lo mismo en Garbage que en Wilco, mientras la letra describe su interés por estar con un chico solo para no sentirse sola. Y ‘Talk’ es otro de esos temas de sonido grunge pero melodía muy pop por los que ha conquistado a toda una generación. El estilo de beabadoobee sigue bordeando el pastiche en estos casos, pero la calidad de las canciones se sobrepone.

El disco incluye varias sorpresas para bien. ‘Sunny day’ adentra a beabadoobee en los mundos R&B de Nelly Furtado y Corinne Bailey Rae con acierto, y ‘the perfect pair’ se atreve con la bossa nova y sale airosa en el intento. Además, el cierre de ‘You’re here that’s the thing’ es tan cuco que, de hecho, se inspira en ‘You’ve Got a Friend in Me’ de ‘Toy Story‘.

Sin embargo, ‘Beatopia’ deja dudas. La participación de su amiga PinkPantheress en la poppy ‘tinkerball is overrated’ resulta innecesaria debido a que sus timbres se parecen demasiado, y al álbum le habría beneficiado una secuencia más compacta que no admitiese relleno como ‘Fairy song’, además de una producción más unificada, pues los cambios de volumen entre las pistas hacen que parezca una «mixtape». A veces da la sensación de estar escuchando varios discos distintos.

De entre todas estas canciones emerge no solo una compositora capaz de capturar la nostalgia como nadie, sino también una voz que puede ser fundamental de nuestra época. Si echas de menos a Lene Marlin o a Stina Nordenstam, si necesitas una Hope Sandoval del siglo XXI o si simplemente te derrites con ese tipo de voces delicadas pero llenas de expresividad y emoción, beabadoobee es una artista a la que debes descubrir. Y si ‘Beatopia’ no es todavía su obra maestra, desde luego deja con muchas ganas de averiguar cuál será su siguiente paso.