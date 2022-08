‘Delante de ti’ es otra obra admirable y estimulante de Hong Sang-soo

El cine de Hong Sang-soo es un universo en sí mismo. El cineasta coreano lleva ya dos décadas puliendo un estilo personalísimo, cada vez más despojado de artificio, en el que solamente hace uso de los elementos más básicos para narrar: un guion y algunos actores. Lo que a priori puede parecer un cine muy rudimentario, esconde en realidad una riqueza y control de los medios fílmicos admirables.

En ‘Delante de ti’, una de sus últimas creaciones, el prolífico director presenta la historia de una actriz veterana que vuelve a su Corea natal para reunirse con un director de cine que quiere colaborar con ella para su próxima película, aunque ella ha denegado su oferta. Durante su estancia se quedará en casa de su hermana, a la que hace tiempo que no ve.

La cinta transcurre con fluidez entre conversaciones donde Hong muestra una vez más su habilidad para desvelar pequeñas pistas sobre sus personajes a través de los diálogos. Como siempre, es la sencillez y la falta de pretensiones lo que engrandece a ‘Delante de ti’. Su épica reside en todos esos detalles que no se ven y que invitan a reflexiones profundas sobre la vida desde la más absoluta cotidianidad. Temáticamente es posible que se trate de una de los filmes más tristes de su filmografía, aunque no renuncia a ciertos toques de humor, y por supuesto a conversaciones ebrias alrededor de una mesa.

En el aspecto formal, Hong es uno de los cineastas que mejor ha sabido adaptarse al formato digital, llevando años depurando su puesta en escena y haciendo de los zooms y los reajustes de los movimientos de cámara su marca de la casa. No es que visualmente su cine sea descuidado, es que simplemente no es lo más importante. Hong cree en la fuerza de sus imágenes desnudas y de su narrativa y no necesita más artificios.

‘Delante de ti’ también muestra una excelente visión en la dirección de actores. Por primera vez desde 2016 (hace ya 7 películas), su musa Kim Min-hee no aparece en el reparto, aquí la protagonista es una magnífica Lee Hye-young, una actriz muy respetada en Corea, en la que es su primera colaboración con el director. Su delicada interpretación es el alma de una película que poco a poco va construyendo un férreo núcleo narrativo hasta llegar a resultar muy emocionante en su final.

‘Delante de ti’ es, como toda película de Hong Sang-soo, un ejercicio de cine discreto y lleno de corazón, que no necesita grandes medios para erigirse como una obra relevante e intelectualmente estimulante.