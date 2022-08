‘Esplendor y decadencia de Love’: tanto pesa una obra maestra

Todos los que no vivimos los años 60 y amamos la historia de la música pop hemos tenido un momento mágico al descubrir a Love. Nunca fue el grupo más sobreexpuesto, por lo que enfrentarse por primera vez, en la edad adulta, a joyas como ‘Alone Again Or’ o ‘Maybe The People Would Be the Times…’ era equiparable al descubrimiento de un tesoro.

Los Rolling Stones y The Doors -que tanto protagonismo les quitaron al fichar por Elektra- estuvieron entre sus primigenios seguidores. Dos décadas después, su influencia se notaría en gente como Yo La Tengo, Primal Scream, The Jesus & Mary Chain, sobre todo Belle & Sebastian, y pequeñas delicatessen underground como Butcher Boy. Ojalá el pequeño libro que Contra ha editado este año sobre la figura de Arthur Lee, ‘Esplendor y decadencia de Love’, sea también una vía para que alguien les descubra.

- Publicidad -

Hace dos décadas que Barney Hoskyns, autor también de ‘Hotel California: Cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel Canyon‘, publicó la versión original de este libro, ‘Arthur Lee, Alone Again Or’. Apareció en una colección de pequeños tomos editada por la revista Mojo en tiempos mejores para la prensa musical. Ahora, el mismo autor lo ha revisitado añadiendo un epílogo escrito este mismo 2022 en el que obligatoriamente trata la muerte de Arthur Lee en el año 2006 a causa de un cáncer.

Pero lo mejor de ‘Arthur Lee, Esplendor y decadencia de Love’ es la revelación de cómo llegó Love a ser un grupo con una idiosincrasia tan particular. Cómo la diferencia de influencias entre sus miembros llegó a ser determinante para que no fueran exactamente una banda de soul, ni de folk, ni de rock, ni hippie en el Verano del Amor. Cuánto tuvo que ver el carácter interracial de la formación. Cuánto mérito se le debió a Bryan MacLean, pero nunca se le terminó de dar. De quién fue realmente la idea de añadir a las canciones tan vistosos arreglos de vientos. O por qué un grupo llamado precisamente Love podía ser un cúmulo de «hate» en cuanto a la relación entre sus miembros en lo que pudo ser una de las formaciones más cambiantes de la historia.

- Publicidad -

Love entraron al Billboard 200 con sus principales discos y tuvieron su reconocimiento. En un momento dado fueron la sensación de Los Ángeles y llegaron al top 24 en Reino Unido con su obra maestra ‘Forever Changes’. ‘Esplendor y decadencia de Love’ también es el relato de cómo vivió Arthur Lee la pesadilla de verse incapaz de alcanzar el nivel de su obra cumbre. Un día porque se obsesionó demasiado con Jimi Hendrix. Otro porque quiso emular artificialmente su sonido más popular. Otro porque no logró controlar sus fantasmas, en relación al consumo de drogas y a una salud mental entonces de abordaje muy precario.

El brevísimo libro -es corto de más, algunos temas habrían agradecido mayor desarrollo-, trata también el ingreso de Arthur en prisión por disparar un arma, abogando por su inocencia, documentándolo, como todo, con fragmentos de entrevistas y declaraciones informales de los protagonistas. El objetivo común parece siempre tratar de hacernos comprender por qué Love nunca tuvieron un desarrollo a la altura de tan singular nombre. Siempre quedará al menos cierto consuelo: han pasado 16 años de la muerte de Arthur Lee y todavía seguimos hablando de él a través de lanzamientos como este. Todos sus seguidores sabemos que esta vez no será la última.