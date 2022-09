Nacho Cano presenta ‘Malinche’: «Madrid está que se sale»

Nacho Cano presentaba ayer en IFEMA su musical, basado en la historia de amor entre La Malinche y Hernán Cortés durante la conquista de América, que se estrenará el próximo 15 de septiembre y que no tendrá entre su elenco a Chanel, como bien se sabe. Cano recalcó que ‘Malinche’ «no es un proyecto fácil por el tema del que se trata», el cual es ni más ni menos que el “nacimiento del mestizaje”.

El exmiembro de Mecano ha sido hoy trending topic en Twitter debido a unas declaraciones realizadas durante la presentación de su musical en las que se veía envuelta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En dichas declaraciones, que algunos han calificado como «incongruentes», Cano agradecía a Ayuso que mantuviese abiertos los teatros durante la pandemia: «Yo no tengo ninguna significación política por nadie, pero quiero agradecer también a la presidenta de la Comunidad de Madrid que mantuvo abiertos los teatros». Al final de estas declaraciones, Cano hacía un breve apunte: «Quiero deciros que Madrid está que se sale».

El artista dice sentirse «atacado» debido a su relación con el Gobierno de Madrid, pero también reconoce tener experiencia en la materia: “A nadie le gusta que se le dispare pero yo llevo 42 años dedicándome a esto profesionalmente y, quizá, es que me pone cachondo que me ataquen”. Acto seguido, Cano intentó justificar su relación con la presidenta madrileña: “Yo apoyé a Isabel Díaz Ayuso porque ella y Marta Rivera de la Cruz mantuvieron los teatros abiertos en la pandemia, un acto muy valiente que no ocurrió ni en Estados Unidos ni en Australia, y gracias a eso pudimos seguir pagando a la gente.»

En otra serie de preguntas, centradas entorno a si ‘Malinche’ cubre las consecuencias políticas de la relación entre Hernán Cortés y La Malinche, Cano respondió que «la labor de los artistas es hacer belleza de lo peor» y que para ellos «todos son buenos y la historia ha juzgado malamente a unos y a otros». Pese a todo, Nacho Cano parece estar bastante acostumbrado a las críticas, las cuales él mismo sabe que va a recibir: «Vamos a recibir críticas porque es un tema que genera opinión, como probablemente las recibió ‘Jesucristo Superstar’ o ‘Evita’ pero lo importante es que la gente lo vea porque pasaron cosas ahí que han marcado el mundo tal y como es».

Nacho Cano: “Quiero agradecer a la presidenta de la Comunidad de Madrid @IdiazAyuso que mantuviera abiertos los teatros. Sin eso los inversores no hubieran seguido pagando los sueldos. Es una verdad aunque a algunos les moleste”. Madrid está que se sale 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/A2EMpafQvE — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) September 7, 2022