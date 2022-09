Reserva el libro perdido de JENESAISPOP; envíos a finales de octubre

Debido a una pequeña pero insistente demanda popular, unos pocos ejemplares del libro editado por JENESAISPOP hace ahora 2 años, se imprimirán en las próximas semanas. El libro ‘Un viaje por 200 discos clave del siglo XXI‘ repasaba los mejores álbumes entre los años 2000 y 2019. Escrito durante el confinamiento duro y publicado a finales de 2020, este libro fue el principal soporte económico de JENESAISPOP durante la pandemia. Se agotaron todos los ejemplares en la Navidad de 2021, por lo que algunos os quedasteis sin vuestra copia.

Tras recibir un mensaje de un usuario indicando que no encontraba el libro en Ebay, ni en Wallapop, ni en ningún tipo de «bajos fondos» -no me extraña, la edición es preciosa, y no gracias a mí, sino al espléndido trabajo del diseñador Marcos Moreno y La Imprenta CG-, he decidido imprimir unos pocos ejemplares más, a pedido. El precio del libro ha subido un 5% porque el precio del papel se ha disparado con la inflación, y además esta tirada será muy reducida, lo que encarece enormemente los costes de producción de este libro, que era a todo color y de tapa dura.

Debido a lo reducido de la tirada, el nuevo sistema de compra es por encargo: habrás de encargar tu copia durante el mes de septiembre, y la recibirás a finales de octubre. Unos pocos ejemplares extra serán fabricados para futuros despistados, pero insisto: pocos.

Os dejamos con el podcast que ha propiciado que la demanda de este libro sea creciente durante este año. Cada vez más gente descubre y se suscribe a nuestro podcast y hay quien ha estado escuchando episodios antiguos, entre otros, este, por lo que aprovecho para agradecer vuestro apoyo a ambos proyectos.





Playlist: 100 de los 200 discos