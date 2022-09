Definitivamente los nombres de grupo se han acabado, pero no la imaginación en el mundo del pop. Jockstrap es ejemplo de ello. El dúo de Londres, formado por la cantante y violinista Georgia Ellery (también integrante de Black Country, New Road) y el productor Taylor Skye, lleva todo lo lejos posible su discurso de “todo vale”. Sus trabajos ofrecen una escucha hiperactiva donde de la banda sonora Disney pasa a la bossa, y la bossa al dubstep, y este a la Motown, y este al tecno, y este a mil cosas más, y así sucesivamente, sin que nadie pueda esperar qué será lo siguiente.

Sí existe un hilo conductor en la música de Jockstrap, y ese es la ruptura de la expectativa. Sus canciones pueden sonar familiares y clásicas, sobre todo cuando incorporan arreglos orquestales, pero en ellas siempre ocurre algo que perturba esa familiaridad. En ‘I Love You Jennifer B’, su debut oficial, la sensación de sorpresa, de que se está ante una obra impredecible, es constante.

Ahí está la inicial ‘Neon’, que empieza como una canción acústica de Scoutt Niblett y termina engullida por una brutal maraña de beats y distorsión electrónicos. O la canción-viaje ‘Concrete Over Water’, que pasa de la cancioncilla de Audrey Hepburn (a la que no cuesta nada imaginar cantando su romántica letra) al terror circense, y de ahí de vuelta a lo de antes. Pero la sorpresa también se encuentra en los detalles, en un órgano que suena ebrio y mal tocado, en una producción lo-fi que no debería ser tal, en una voz “pitcheada” y acelerada sin sentido aparente, en unas percusiones que se enrarecen porque les da la gana. La música de Jockstrap va por libre, ofrece la otra cara de la moneda, o la parte negativa de la foto. Sabes que está mal, pero lo gozas porque es diferente.

El lenguaje sonoro de Jockstrap implica una intención disruptiva. Así, la cacelorada de ‘Greatest Hits’, un festín de influencias que van del hip-hop de los 80 al bloghouse pasando por ‘Borderline’ de Madonna, suena producida como si proviniera literalmente de un “boombox” de la época. El sonido es sucio pero, a su vez, tremendamente exquisito. Se puede decir lo mismo del banghra lo-fi de ‘Jennifer B’, que invita a hacer “striptease”… más o menos; y desde luego la secuencia no puede contener más sorpresas, cuando de la virtuosa balada a lo Skeeter Davis de ‘What’s It All About’ , dedicada a una amistad, pasa al lamento al arpa de ‘Angst’, y de este al pepinazo Bollywood de ‘Debra’, y de ahí al folk pastoral de ‘Lancaster Court’, y de ahí al remix extendido de ’50/50′, la producción más tecno de Jockstrap.

Cuando el dúo londinense afirma que ‘I Love You Jennifer B’ es una recopilación de canciones más que un álbum per se, es imposible no asentir. De hecho, muchas de sus pistas están ordenadas cronológicamente según su fecha de composición, y ‘Glasgow’, el hit más accesible del disco por su sonido chamber pop a lo Belle and Sebastian, guiado por unos guitarrazos maravillosos, aparece hacia el final de la secuencia cuando debería estar al principio. Pero incluso una secuencia absurda puede tener sentido en el universo de Jockstrap. ¿Cómo unificar tal batiburrillo de estilos e influencias? No estoy seguro que Jockstrap lo haya conseguido, pero que el disco contiene un considerable grado de talento e imaginación… de eso no cabe ninguna duda.