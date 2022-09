5 canciones para entrar en el universo de Jockstrap

Jockstrap, el dúo de pop de Londres formado por Georgia Ellery y Taylor Skye, firma el Disco de la Semana con ‘I Love You Jennifer B’, otra muestra de su pop libre de barreras. Es una fórmula que el grupo ha seguido desde el principio. A partir de su formación clásica, Jockstrap ha pasado de la banda sonora de Disney (‘Wet’) a la electrónica de club (‘Robert’) y de ahí a mil cosas más, lo cual incluye folk, dubstep, tecno, bossa… y, por supuesto, su single destacado ‘Greatest Hits‘, que ya comentamos aparte. ¿Intrigado por Jockstrap? Estas son cinco de sus canciones esenciales con que descubrirlos.

I Want Another Affair (2017)

El single de debut de Jockstrap se basa en la bossa nova, pero la visión llega distorsionada y fragmentada, un recurso que el dúo explorará en futuros lanzamientos. Más cerca de Róisín Murphy que de Astrud Gilberto, el primer sencillo de Jockstrap es dulce y turbio al mismo tiempo.



The City (2020)

El atrevimiento de Jockstrap es evidente en ‘The City’. En principio una de sus canciones más baladescas y clásicas (después reconfigurada en ‘Concrete Over Water’), arranca con Georgia cantando una preciosa melodía al piano… hasta que se transforma en un pepinazo de Simian Mobile Disco que no ves venir. Imposible pero cierto.



Acid (2020)

El EP de ‘Wicked City’ incluye algunas de las composiciones más clásicas de Jockstrap, como ‘Yellow in Green’, que mezcla la banda sonora de ‘Fantasia’ con los sintetizadores de Isao Tomita. Sin embargo, ‘Acid’ llama especialmente la atención por su bizarra deconstrucción del sonido Motown. Nunca has escuchado el doo-wop de esta manera.



50/50 (2021)

El primer single de Jockstrap en el sello Rough Trade es, a día de hoy, el más bailable de su carrera. ’50/50′ es una agresiva producción electrónica que navega entre el tecno, el glitch y la IDM, mientras su onomatopéyico estribillo lleva a los tiempos del bloghouse de 2007.



Glasgow (2022)

Son muchos los cortes destacados de ‘I Love You Jennifer B’. Entre ellos se encuentra ‘Glasgow’, que arranca con el clavecín de ‘Cover Me’ de Björk y, poco a poco, se va convirtiendo en un temazo de pop en toda regla, en este caso, en uno guiado por el sonido de la guitarra acústica, muy 2000, pero también muy Joni Mitchell.