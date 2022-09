‘Greatest Hits’ te adentra en el divertido y loco universo de Jockstrap

Jockstrap es un dúo formado por Georgia Ellery y Taylor Skye. Ambos se conocieron en una escuela de música de Londres y formaron Jockstrap para dar rienda suelta a sus variados gustos musicales, lo cual se nota en su álbum debut, un viaje de influencias que va de la canción romántica de los años 50 a la electrónica de Warp, sello en el que han estado fichados.

A Jockstrap le inspira tanto el pop mainstream como la música clásica, tanto el jazz de los 50 como el electropop de principios de siglo, tanto el folk de los 60 como la EDM. En su primer disco -que edita el sello Rough Trade Records- la distorsión electrónica tiene tanta importancia como la orquesta de cuerdas. Es pop experimental en todo su esplendor.

‘Wicked City’, el EP de Jockstrap de 2020, el segundo tras ‘Love is the Key to the City’ (2018), ya avisaba de las locuras que el público iba a encontrar en el repertorio de Jockstrap. ‘Acid’, por ejemplo, era una deconstrucción imposible del doo-wop, y ‘Robert’ proponía una revisión glitch del dubstep de Skrillex. O algo así, porque era inclasificable en cualquier caso.

En Jockstrap, Georgia -quien también es integrante de Black Country, New Road– canta y escribe las melodías de cuerdas, y Taylor produce las bases electrónicas. La fusión de ambos talentos da lugar a un tipo de pop que no teme ser extraño e incómodo, pero que también puede ser absolutamente irresistible. Es el caso de ‘Greatest Hits’, la Canción Del Día de hoy.

‘Greatest Hits’ es una ida de olla que se coloca a medio camino entre el hip-hop de los 80, el bloghouse, la banda sonora, la experimentación con voces cortapegadas y alienígenas y, sin más, el pop-batidora del siglo XXI. El ritmo de baterías convive con cuerdas románticas, la producción no se decide entre ser lo-fi o espectacular, y la letra es un delirio que habla de sueños y noches febriles, entre referencias a Madonna y a María Antonieta «yendo en una limusina».

‘Concrete Over Water’ es la canción más escuchada de Jockstrap en Spotify pese a sus 6 minutazos de duración, seguida en cifras por ‘Glasgow’. Sin embargo, ‘Greatest Hits’ representa la entrada más accesible y divertida a su fascinante universo.