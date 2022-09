Mura Masa casi deja la música durante la pandemia. Grabó un disco deprimente, lo tiró a la basura y se compró un torno alfarero. El productor británico volvió a entrar en razón cuando escuchó el hit de pop chicle de 2004 ‘Baby Cakes‘ de 3 of a Kind y recordó que la música podía ser divertida sin necesariamente tener que «decir algo profundo sobre la condición humana».

Se agradece que haya artistas cuyo propósito sea hacerlo pasar bien al público sin más, y en estas se encuentra Alex Crossan, hasta el punto que el título de ‘demon time’ hace alusión a la «hora traviesa» de la noche que abarca desde la 1 hasta las 5 de la mañana. Es un disco divertido y simpático, lleno de sonidos coloridos e hiperenfocados, que garantiza un rato de diversión pop.

‘bbaycakes’ es el génesis de ‘demon time’. El tema basa en el estribillo del citado hit y, con la ayuda de Lil Uzi Vert, Shygirl y PinkPantheress, lo recontextualiza en una producción de hyperpop bubblegum adictiva como el azúcar. La canción, llena de efectos especiales, es fantástica, pero no es la única del disco igual de imaginativa. Ahí está el hip-hop hipervitaminado del corte titular, los soniditos de videojuego de ‘slomo’ o ‘2gether’, todo un batiburrillo que mezcla guitarras grunge con voces robóticas y un beat atropelladísimo típico de future bass… pero no tan típico.

Por si no ha quedado claro, ‘demon time’ es básicamente el disco hyperpop de Mura Masa, y funciona mejor cuando se entrega al caos de los cortes mencionados o cuando recuerda a la mejor Azealia Banks en el house latino e ‘hollaback bitch’ con Shygirl y Channel Tres. El disco convence menos cuando rebaja los efectos especiales: el beat disco lo-fi de ‘prada (i like it)’ sería interesante si la canción no sonara a descarte de Calvin Harris, y Clean Bandit son capaces de escribir ‘blush’ con los ojos cerrados aunque seguramente no tendrían la imaginación de citar, en la letra, el ‘Blow Your Mind’ de Dua Lipa. La referencia sale de la boca de LEILAH, una de las varias artistas invitadas en el disco.

Porque sí, ‘demon time’ es otro trabajo de Mura Masa que no sería nada sin sus colaboradores. slowthai vuelve a sonar en su salsa en el electropunk de ‘up all week’, aunque sus colaboraciones previas son mucho mejores; Erika de Casier arriesga poco en ‘e-motions’ aunque el tema es cuco, y el talento tiktokero se hace notar en ‘slomo’ de la mano de Tohji & Midas The Jagaban. Todos ellos contribuyen a la fiesta que ofrece ‘demon time’, que no es histórica, pero tampoco necesita serlo. En ‘demon time’, Mura Masa divierte con un disco deliberadamente intrascendente, pero lleno de producciones coloridas e imaginatiivas.