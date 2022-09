Muere Coolio, autor del macrohit ‘Gangsta’s Paradise’

Coolio ha muerto a los 59 años durante la noche de este miércoles 28 de septiembre. La causa de su fallecimiento no ha trascendido pero sí se ha informado de que el fallecimiento ha sido “inesperado” cuando se encontraba en casa de un/a amigo/a. En un momento fue al servicio, pero no volvió, informa TMZ. La persona que estaba con él le encontró tendido en el suelo del baño y llamó a una ambulancia, pero ya solo pudieron certificar su muerte. La policía no ha encontrado drogas en la casa ni ninguna situación sospechosa, aunque se realizará la autopsia pertinente.

El rapero será siempre recordado por el enorme éxito de ‘Gangsta’s Paradise’, el tema principal de la banda sonora de ‘Mentes peligrosas’. El tema escrito por el propio Artis Leon Ivey Jr (este era su verdadero nombre) contenía un sample de ‘Pastime Paradise’ de Stevie Wonder, de donde salió la melodía principal de la canción.

Fue apoyado por las radios y MTV, alzándose como uno de los mayores éxitos en todo el mundo en el año 1995. ‘Gangsta’s Paradise’ fue número 1 del Billboard Hot 100 durante 3 semanas, también top 1 en Reino Unido, Italia, Irlanda, Alemania, Francia, Australia y un largo etcétera entre el que no está España, donde fue sólo top 20.

La película hablaba de una serie de jóvenes con problemas, en relación con la propia vida de Coolio, que había sido adicto al crack y luego se hizo bombero voluntario. La música le sirvió para reencauzar su vida y hablar de la población sumida en la pobreza.

Aunque fuera de América no trascendió tanto, hubo una carrera de Coolio antes y después de ‘Gangsta’s Paradise’. Su primer disco ‘It Takes a Thief’ fue platino en Estados Unidos a su lanzamiento en 1994, y el álbum posterior ‘My Soul’ llegó al disco de oro.

Después, llegaron otros 5 discos entre 2001 y 2009, que ya sí pasaron más desapercibidos en la propia Norteamérica. Además de ‘Gangsta’s Paradise’, son especialmente recordadas ‘Fantastic Voyage’ de su primer disco y ‘1, 2, 3, 4 (Sumpin’ New)’, que también recibieron nominaciones a los Grammy. Premio con el que se hizo ‘Gangsta’s Paradise’ en la categoría de Mejor Actuación de Rap en Solitario en el año 1996.

Hoy en día Coolio es aún muy recordado entre el público: en el momento de su muerte contaba con 10 millones de oyentes en Spotify y ‘Gangsta’s Paradise’ es una de las pocas canciones de los años 90 que supera los 1.000 millones de reproducciones. Cifras que se verán aumentadas tras el trágico suceso.