Danger Mouse & Black Thought / Cheat Codes

El álbum colaborativo entre Danger Mouse y Black Thought lleva en proceso más de 15 años. Los dos artistas comenzaron a trabajar juntos en cuanto se conocieron, alrededor del año 2005. Entre 2017 y 2018 desecharon la mayoría del material original, reforzaron su amistad y conexión artística y completaron ‘Cheat Codes’ durante la pandemia de 2020, aunque en ese momento el proyecto fue anunciado con el título de ‘Dangerous Thoughts’.

‘Cheat Codes’ es un bocadito de 38 minutos de hip hop del más alto nivel: complejas rimas plagadas de dobles sentidos, un vocabulario al alcance de pocos y letras cargadas de mensajes sociales aderezadas con unos beats grandiosos basados en samples vintage de los 60 y los 70, exclusivamente. Si no es el mejor disco de rap del año es porque no es más que eso, un pequeño capricho que disfrutas durante poco más de media hora, pero que no apasiona. Es una buena colección de canciones, con una primera mitad superior a la segunda, de la cual elegir los 6 o 7 temas para tu playlist personal.

- Publicidad -

Partimos de que Black Thought es uno de los mejores y más prolíficos MCs que existen. Con más de 30 años de carrera a sus espaldas, Tariq Trotter (su nombre real) no tiene que demostrar nada porque todos sabemos de lo que es capaz. Por esto mismo, Trotter no trae nada nuevo a la mesa, pero naturalmente tampoco decepciona. El rap de Black Thought es consistente en todo ‘Cheat Codes’, pero es en canciones como ‘Aquamarine’, que incluye algunos de los versos que más temas abarcan del disco («Me tomo el día como una bendición y la noche como una lección»), o ‘Because’ donde Tariq brilla especialmente, y siempre por encima de sus invitados («¿Qué coño es el amor?/ No necesitamos una razón para morir, morimos porque sí»).

La producción de Danger Mouse se nutre de samples a lo largo de la totalidad del proyecto. En algunas ocasiones, como en ‘Belize’, se usan samples vocales, mientras que en canciones como ‘The Darkest Part’ tenemos a un artista invitado que se encarga de grabarlas, como es el caso de Kid Sister en la canción mencionada. Además, Danger Mouse propone una especie de filtro vintage de sonido por el que pasa todas las pistas vocales, equiparando las grabaciones con los samples. Esto es un acierto en el apartado estético. Sin embargo, parece que la propia voz de Tariq está pasada por el mismo filtro, haciendo que en ocasiones no se escuche del todo bien. Si lo juntas con un mix pobre, como en ‘The Darkest Part’, tenemos a un Black Thought que parece estar rapeando desde la habitación de al lado del estudio.

- Publicidad -

A pesar de esos detalles, la producción de ‘Cheat Codes’ es uno de los mayores atractivos del álbum. Tenemos tracks épicos que recuerdan a introducciones de películas western (‘Sometimes’), canciones de corte psicodélico que siguen el legado de la época que samplean (‘Cheat Codes’), beats que se acercan al funk y al jazz (‘No Gold Teeth’) y otros temas más sutiles como ‘Belize’ o ‘Saltwater’. En este último, a raíz de la colaboración de Conway the Machine, Danger Mouse intenta mezclar, sin mucho éxito, el estilo grandioso que ha desplegado a lo largo del disco con el minimalismo que caracteriza a Griselda, el colectivo de rap al que pertenece Conway y que ha ganado popularidad en los últimos años.

En palabras de Black Thought, en ‘Cheat Codes’ no hay ninguna «primera versión», ya que todas las canciones fueron refinadas y mejoradas en algún momento, incluso la respiración y el «pronunciamiento de sílabas concretas»: «La cantidad de atención al detalle en este disco es lo que le convierte en único». Al escuchar el disco, y teniendo en cuenta el mix de algunas canciones, este cuidado minucioso a los detalles no es que se note mucho. Al final, aunque disfrutable y ameno, ‘Cheat Codes’ tampoco es la obra maestra que podría.