Mucho tiempo después de ‘Hello’, su bombazo con Martin Solveig, Dragonette ya no es el grupo de electropop que recuerdas. La canadiense Martina Sorbara es hoy su única integrante pero, como Nena Daconte, no renuncia al nombre de la banda que le dio a conocer. ‘Twennies’ es un trabajo que Sorbara escribe en solitario, y que reinventa el sonido de Dragonette necesariamente con la ayuda del productor israelí Dan Farber, aunque no siempre por las vías más excitantes.

Este año, Sorbara ha prestado su voz a ‘Slow Song’ de The Knocks, una de las mejores canciones de 2022 para quien esto escribe, por lo que, sobre el papel, que ‘Twennies’ traiga un sonido más orgánico es buena señal. Baterías, guitarras y sintetizadores son los ingredientes principales del repertorio, en canciones destacadas como la inicial ‘Seasick’, que mantiene la sensibilidad melódica de Dragonette, o ‘Hysteria’, que aporta matices más new wave e incluso post-punk, tan coloridos como la cara de Sorbara en la portada del disco.

Los temas estrella de ‘Twennies’ son dos. En primer lugar hay que hablar del power-pop «cheerleader» de ‘New Suit’, que habla sobre «volverse a encontrar a una misma mientras el mundo sacude tu vida». Después destaca especialmente el corte titular, el más electro-pop y disco-house de todos, y que Sorbara dedica a la fama: «cuanto más la tengo, menos la quiero» es su mantra, por si cabe alguna duda de lo que piensa la canadiense sobre la relevancia de Dragonette en 2022.

Estas canciones están bien, pero saben a poco comparadas con las mejores de Dragonette, como las contenidas en su disco ‘Fixin to Thrill’ (2009), y la segunda mitad de ‘Twennies’ sabe a menos todavía. Hay una canción de 54 segundos (‘This is All You Get’) y prevalece un sonido más acústico, también en cortes igualmente anodinos como ‘Stormy’, que remite a los primeros discos de Sorbara previos al nacimiento de Dragonette. Tiene cierta gracia el «sing along» de la final ‘Outie’, que habla de las redes sociales, pero en este disco de 26 minutos se echan de menos cumbres más marcadas.

‘Twennies’ es el primer disco de Dragonette en siete años. También es una especie de nuevo debut para la cantante. Sin embargo, sabe más a regalito para fans. Es un trabajo bien hecho dentro de su modestia, que no eleva demasiado el estatus de Dragonette pero que, al menos, contiene un par de buenos singles. Y siempre es un regalo escuchar la voz de Sorbara. Ojalá le hubiera interesado más continuar por el camino de ‘Slow Song’ aunque solo fuera un poco…