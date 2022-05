Dragonette por fin escriben su propia canción a lo Fleetwood Mac

The Knocks es el dúo de música electrónica formado por Ben «B-Roc» Ruttner y James «JPatt» Patterson. Entre sus éxitos se encuentran ‘Classic’ con Powers, ‘Brazilian Soul’ con Sofi Tukker o ‘Ride or Die‘ con Foster the People y su nuevo disco acaba de ver la luz.

‘HISTORY’ vuelve a ser un álbum lleno de colaboraciones. En este caso, la lista de artistas invitados de ‘HISTORY’ incluye a MUNA, Mallrat, Totally Enormous Extinct Dinosaurs, Foster The People, Cold War Kids, Parson James o Dragonette. Estos nombres emergen en un álbum por el que pasean indistintamente ritmos de música house, funk o disco, y que gustará a fans de Purple Disco Machine. De hecho, The Knocks acaban de lograr el mayor éxito de su carrera gracias a su colaboración con Tino Piontek en ‘Fireworks’, que supera los 112 millones de streamings.

Recomendables también son otras pistas de ‘HISTORY’ como la que destacamos hoy en la Canción Del Día. Se trata de ‘Slow Song’. Es una de las piezas menos electrónicas de todo el álbum, lo cual no significa que sea una «canción lenta» de verdad. De hecho, su animadillo sonido disco-soft-rock recuerda mucho al de ‘Tango in the Night’ de Fleetwood Mac.

‘Slow Song’ es además la colaboración de The Knocks con los canadienses Dragonette, por lo que su parecido con el sonido de Fleetwood Mac no es casualidad. La cantante Martina Sorbara posee un timbre parecido al de Stevie Nicks, pero además, hace años la artista declaró que le hubiera encantado haber escrito ‘Everywhere’ de Fleetwood Mac. ‘Slow Song’ suena a que ha intentado hacer eso mismo, y le ha salido muy bien.

Por otro lado, ‘Slow Song’ es otra de esas canciones metamusicales que juegan con el sentido de la palabra «play» en inglés. La letra parece hablar de una noche de pasión, pero lo hace a través de palabras vinculadas a la reproducción musical y, entre referencias al giro de los vinilos o a la presión del botón de «play», ese mismo amor llega a su fin con un «fade out». La conocida drag queen Aquaria protagoniza el videoclip.