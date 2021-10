Purple Disco Machine / Exotica

En el revival disco abanderado por artistas mainstream como Dua Lipa o The Weeknd ha tenido algo que ver también Purple Disco Machine. Su debut de 2017, ‘Soulmatic’, ya contenía el mini hit ‘Devil in Me’ y, en el último año, el productor y DJ alemán Tino Piontek ha triunfado en las listas europeas con ‘Hypnotized’ con Sophie and the Giants, que se aproxima a los 200 millones de reproducciones en Spotify.

El fantástico italo disco de ‘Hypnotized’ puede ser el mayor hit de ‘Exotica’, solo el segundo trabajo largo de Purple Disco Machine a pesar de que el artista lleva en activo desde 2009, pero no es el único. El público tampoco ha ignorado el pepinazo de ‘Fireworks’ con Moss Kena y The Knocks, uno de esos temas bailables animados por un estribillo infantil que suelen petarlo de vez en cuando; y es solo cuestión de tiempo que el eufórico ‘Dopamine‘ con Eyelar se cuente también entre sus mayores éxitos.

La entretenida secuencia de ‘Exotica’ contiene otros «hits» potenciales que tener en cuenta más allá de los singles. En el álbum, Purple Disco Machine bebe de diversos estilos de música de baile para llevarlos a su terreno basicote pero efectivo. Porque no, ‘Exotica’ ni presenta una visión modernizada de la música disco como ‘Future Nostalgia‘ de Dua Lipa ni tampoco la sofistica a la manera de ‘What’s Your Pleasure?‘ de Jessie Ware, pero lo que hace, lo hace muy bien.

En ‘Exotica’, Purple Disco Machine despliega las diversas maneras en que su sonido disco-funk puede sonar relevante en 2021, sobre todo sin tener en cuenta algunos momentos fallidos como el in crescendo de ‘I Remember’ con Elderbrook o los temas góspel. ‘Can’t Get Enough’ es un inicio épico cuyas trompetas nos llevan a la reciente ‘Magic’ de Kylie Minogue; ‘At the Disko’ mezcla alegremente vocoders a lo Daft Punk con una base de piano house que recuerda a Todd Terje y los DJs del Brunch in the City se frotarán las manos antes de pinchar ‘Playbox’, un auténtico trallazo de hi-NRG que samplea a la vez ‘Rock the Box’ de Sylvester y ‘The Player’ de First Choice.

La variedad de sabores disco que presenta ‘Exotica’ supone que el álbum no cae en el tedio o la monotonía. Las campanillas de ‘Don’t Stop’ son todo un acierto; ‘Loneliness’ es el sonido de Giorgio Moroder en la actualidad en un universo paralelo y su final con violines es toda una fantasía; el sample de ‘Void Vision’ de Cyber People en el corte titular es estimulante y los momentos más relajados del disco, como ‘Opposite of Crazy’ con Bloom Twins, también valen la pena.

En el último año, Dua Lipa y Lady Gaga han contado con Purple Disco Machine para remezclar ‘Don’t Start Now’ y ‘Rain on Me’, respectivamente. La pregunta es cuánto tirón puede tener el sonido de Purple Disco Machine de aquí en adelante ahora que ‘Hypnotized’ le ha puesto en el mapa. Las listas nunca están sobradas de música disco y la escucha de ‘Exotica’ demuestra que el artista tiene tablas para reanudar ese «revival» pandémico que, en los últimos meses, ha quedado algo parado.