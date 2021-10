Purple Disco Machine y Eyelar liberan tu «dopamina» desde la pista de baile

Purple Disco Machine es el proyecto de electropop de Tino Piontek, productor alemán que lleva haciendo música desde 2009 y que publicó su debut oficial, ‘Soulmatic’, en 2017. Este último año, Purple Disco Machine ha triunfado con la pegadiza ‘Hypnotized’ con Sophie and the Giants, que acumula casi 200 millones de reproducciones en Spotify, ha sido un éxito en Europa (sobro en territorios como Polonia, Italia, República Checa, Hungría o Bélgica) y ha llegado a entrar en la lista de Los 40 Principales.

El nuevo disco de Purple Disco Machine lleva el título de ‘Exotica’ y acaba de salir al mercado. Trae ‘Hypnotized’ pero también una serie de estupendos temas de disco-pop contemporáneo que vale mucho la pena descubrir, sobre todo si eres fan de ‘Future Nostalgia‘ de Dua Lipa o de otros proyectos que han devuelto la música disco a las playlists de moda. ‘Fireworks’ con Moss Kena y The Knocks es uno de los más acertados y exitosos, pues es una especie de cruce entre ‘Don’t Start Know’ y el sonido Justice; y entre las chucherías que incluye el álbum destaca ‘Dopamine’, hoy la Canción Del Día.

‘Exotica’ se centra en sonidos de música disco pero también italo disco o «french touch» y ‘Dopamine’ contiene un poco de cada cosa. A la vez, es una canción bailonga, divertida y ultra-inmediata que hace honor a su título, pues su estribillo no puede sonar más eufórico y feliz. ‘Dopamine’ es, por otro lado, una colaboración con la cantante holandesa Eyelar Mirzazadeh, que además de liderar su propia carrera en solitario, ejerce de autora para otros artistas de música pop. En su currículum se encuentran temas como ‘After the Afterparty’ de Charli XCX con Lil Yachty, ‘Told You So’ de Little Mix o ‘Anyone’ de Demi Lovato.







