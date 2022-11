Quavo & Takeoff / Only Built For Infinity Links

Es complicado predecirlo con seguridad, pero tras el distanciamiento de Offset de Migos y la reciente muerte de Takeoff, es probable que ‘Only Built For Infinity Links’ sea el último proyecto en el que escuchemos la química y el carisma que definió la carrera del grupo. Al menos, dos tercios de ella. El LP colaborativo de Quavo y Takeoff parte de donde lo dejó ‘Culture III’, llegando a arrastrar algunos de los mismos defectos; con la adición de beats renovados, un Takeoff determinado a consagrar su nombre y el desafío entre tío y sobrino de suplir la vacante de un consistente Offset.

Además de compartir el nombre del imprescindible y aclamado ‘Only Built For Cuban Linx’ de Raekwon y Ghostface Killah, acción bendecida por el propio Raekwon, los puntos fuertes de ‘Only Built For Infinity Links’ son los mismos que los de aquel, aunque los de los miembros de Wu-Tang estén en otro nivel: la química entre sus integrantes, las barras y la producción.

Desde la explosiva intro de ‘Two Infinity Links’ hasta el emocionante intercambio de versos en ‘Look @ Me’, todo el disco refleja con seguridad que Unc & Phew todavía pueden presionarse para sacar lo mejor del otro. Quavo asume el rol melódico que también cultivó con Migos, tanto a la hora de cantar como de rapear, mientras que Takeoff se las ingenia con éxito para disimular la falta de una tercera voz que añada un poco de variedad. Canciones como ‘HOTEL LOBBY’ o ‘Bars Into Captions’, que samplea y homenajea la clásica ‘So Fresh, So Clean’ de Outkast, demuestran que el dúo no necesita otra cabeza para igualar, o mejorar, la energía y soltura de Migos.

Los versos de Takeoff mantienen una calidad consistente a lo largo de todo el proyecto, con puntos altos como en la divertida ‘Integration’ o en la introspectiva ‘Nothing Changed’. En esta última, Take suelta uno de los versos más emotivos del disco abordando su época como traficante de drogas respecto a su fama actual («The money, the car, the chains and fame / I’d give up everything / To see my grandma, just to see my kinpica / The drugs can’t heal all the pain).

Este tema es un cambio de ritmo que se agradece en comparación al exceso de «braggadocio» que caracteriza buena parte del disco, y uno del cual se podría haber beneficiado más todo el proyecto. Incluso con la nítida y divertida producción que muestra frecuentemente el LP, la performance de Takeoff y las melodías de Quavo, es inevitable que ‘OBFIL’ no acabe pareciendo monótono y desgastado en algún momento a lo largo de sus 18 tracks. Este es, precisamente, uno de los defectos que arrastran con el fantasma de Migos y de las dos últimas entregas de ‘Culture’.

‘See Bout It’, ‘Messy’, ‘Us vs. Them’ y ‘Big Stunna’ son tan aburridas como sus nombres, pese a que la última destaca por su agresividad y por el impresionante verso de Takeoff. Si musicalmente son sosas, las letras adormecen todavía más. Esto no quita que haya temas como ‘Integration’, ‘To The Bone’ o ‘Mixy’, que incluso siguiendo un sonido y estructura familiar, consiguen que pases un buen rato perdido en sus hipnotizantes bases y en sus hilarantes adlibs.

En general, ‘OBFIL’ no tiene nada nuevo, pero tampoco mediocre, y pese a todo, representa una muy respetable carta de despedida de Takeoff y una por la que finalmente recibirá sus flores.