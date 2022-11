5 canciones de Migos que definieron las carreras de Takeoff, Quavo y Offset

La muerte de Takeoff, de nombre real Kirshnik Khari Ball, ha dejado de luto al mundo del hip-hop y no es para menos. Solamente en 2022 han muerto otros seis raperos a punta de pistola, y todos recordamos las trágicas pérdidas de artistas tan talentosos como Pop Smoke, Nipsey Hussle o XXXTentacion.

Con tan solo 28 años, Takeoff había conseguido labrarse un gran nombre en la industria junto a Offset y Quavo, su tío, como parte de Migos, pero es que además en los últimos años se había empezado a hablar de él como el mejor miembro del grupo por su inigualable flow, energía y carisma natural. Indiscutible prueba de ello es el L.A. Leakers Freestyle que realizó el año pasado junto a sus compañeros de Migos a raíz del lanzamiento de ‘Culture III’. Si no sabes de qué hablo, no pierdas más el tiempo.

La devastadora noticia viene con doble filo. Si existía alguna posibilidad de que Migos se reuniesen otra vez, esa posibilidad está ahora extinta. Por esto mismo, y en honor a la memoria de Takeoff, hemos elaborado una lista de cinco canciones de Migos que creemos que hacen el perfecto equilibrio entre calidad y relevancia.

‘Cross The Country’ (2014)

Migos estaban en la cima del mundo en 2014. Su single debut, ‘Versace’ (2013), les valió su primera vez en el Billboard Hot 100 (#99) a raíz de un remix con Drake. Por si esto fuera poco, ‘Versace’ es considerada la responsable de popularizar los triplets, el particular flow de Migos, en el hip hop mainstream de los 2010s. Fue tal el impacto que posteriormente se empezó a llamar a este tipo de cadencia «el flow de ‘Versace'» o «el flow de Migos».

Si la que está en esta lista es ‘Cross The Country’ y no ‘Versace’, es por que esta última fue tan influyente que no ha envejecido muy bien, incluso si en 2013 no había nada que se le pareciese. Takeoff despega la canción con un verso que hoy en día sigue erigiéndose como uno de los mejores durante su tiempo con Migos. La grandeza de este tema radica en la energía cruda que desprendían los tres miembros cuando empezaron y en el buen ejemplo que es esta canción de ello. Además, el beat no suena tan anticuado, para ser 2014.



‘T-Shirt’ (2017)

En retrospectiva, ‘Culture’ es ampliamente considerado como uno de los mejores discos de trap de la historia. Estribillos ultrapegadizos, flows empapados de carisma, beats psicodélicos y adlibs por un tubo son todos los elementos que hicieron de este disco un punto de referencia en el hip hop de finales de los 2010s. Una de las canciones más memorables del LP, y una de las más exitosas del grupo, es ‘T-Shirt’, que alcanzó el Top 20 del Billboard Hot 100.

En ‘T-Shirt’, Takeoff despliega una de las participaciones más relevantes de su trabajo con Migos, llevando a cabo el refrán y el genial principal verso de la canción, que marca el tono del resto del tema. Digo que es el verso principal porque los versos restantes de Quavo y Offset tienen un tamaño muy reducido en comparación y, básicamente, son una extensión de todos los temas que ya cubre Takeoff en su parte. Esta canción ya tiene cinco años, que en el mundo del trap significa una eternidad, y sigue sin pasar de moda.



‘Stir Fry’ (2017)

‘Culture II’, con una tediosa duración de 1 hora y 46 minutos (24 canciones), no se caracterizaba precisamente por tener el enfoque de su predecesor. Aun así, no fue mal recibido por la crítica y sus singles fueron todos grandes éxitos. El mayor de estos fue ‘MotorSport’, que debutó en el número 6 del Billboard Hot 100 y significó la primera y última colaboración de Nicki Minaj y Cardi B en la misma canción.

Aunque podríamos haber incluido aquí tanto ‘Narcos’ como ‘Walk It Talk It’, finalmente nos decantamos por ‘Stir Fry’. Producida por Pharrell Williams y con uno de los beats más inusuales de toda la discografía de Migos, este tema fue originalmente creado en 2008 para una canción de T.I. que nunca vio la luz. Según Quavo, “Pharrell dijo que había estado esperando para este momento”.



‘Avalanche’ (2021)

‘Avalanche’ es un gran ejemplo de dejar lo mejor para el final. En una canción estructurada como una sucesión de tres versos, uno por cada miembro, sin estribillo y con un beat que es puro funk nostálgico de los Temptations; Takeoff brilla con fuerza sobre sus dos compañeros en el último verso del tema, y eso que Offset no se lo pone nada fácil. La dificultad y excelencia de su performance resaltan mucho más en el Tiny Desk que realizó el grupo por la salida de ‘Culture III’.

A mediados de 2021, Migos estaba de capa caída. No había tanto hype por una nueva entrega de ‘Culture’ y lo que les había hecho únicos en un momento dado ahora les estaba convirtiendo en redundantes. En menos de un año, Offset dejaría el grupo y Quavo y Takeoff pasarían a formar un nuevo dúo, Unc & Phew.



‘Two Infinity Links’ (2022)

El último proyecto lanzado durante la vida de Takeoff es ‘Only Built For Infinity Links’, un álbum colaborativo en el que Takeoff y Quavo emulan el clásico ‘Only Built For Cuban Linx’ de Raekwon y Ghostface Killah mientras intentan dejar atrás la larga sombra de Migos. Lanzado hace prácticamente un mes, este disco contiene las mejores actuaciones de la carrera de Takeoff, lo cual hace todavía más triste que ya no esté con nosotros.

La primera canción del LP, ‘Two Infinity Links’, es una versión dopada de ‘Avalanche’ construida en torno a un sample de 1969. El tema es dolorosamente breve, pero consigue dejarte con unas ganas tremendas de escuchar el resto del disco. En una escalofriante muestra de foreshadowing, Quavo rapea en su verso la frase «I never wanna see the day I lose my bro to one». 25 días después, Quavo estaba presente en el momento del fallecimiento de Takeoff.



Bonus: ‘Bad and Boujee’ (2016)

‘Bad and Boujee’ era la opción más obvia para colocar en un Top de canciones de Migos. Es, de lejos, su canción más conocida y exitosa, siendo tanto el primer número 1 de la banda como el de Lil Uzi Vert. En su momento, fue todo un fenómeno en Internet. Si no está en la lista es porque Takeoff no participa en ella.

Sin embargo, este hecho nos regaló uno de los intercambios entre artista-periodista más divertidos de la carrera de Migos, involucrando a un DJ Akademiks que no entiende a Takeoff, un Takeoff que está harto de repetirse, un Joe Budden que está harto de Migos y unos Migos que están hartos de Joe Budden. No tiene desperdicio.