Chica Sobresalto también quiere ser la Reina del Pop en ‘La Estrella’

Entre las novedades más poperas que nos han dejado las playlists de este viernes como nuestra Ready for the Weekend está ‘La estrella’ de Chica Sobresalto, autora de ‘Sinapsis‘ tras su paso por OT. La canción está inundada de sintetizadores ochenteros tipo Mecano, Duran Duran o Wham! En realidad, no está tan lejos de otras influencias ya vistas en su discografía, como Love of Lesbian.

‘La Estrella’ es el primer adelanto que conocemos de ‘Oráculo’, el tercer álbum de Chica Sobresalto, que saldrá en 2023. Es una canción simpática y ajena a las modas imperantes en la actualidad, muy a duras penas comparable al revival 80’s de The Weeknd o Dua Lipa. Esto suena menos actual y más retro.

La letra recuerda Bar Coyote y cita a Madonna: “quería ser como Madonna, confiaba entonces mucho más en mí que ahora”. Aunque si hay una Reina del Pop a la que recuerde la canción, sin duda esa es la de La Oreja de Van Gogh. El videoclip enfrenta a Chica Sobresalto con la niña que fue, la niña que soñaba con ser famosa.

La larga descripción del vídeo en Youtube, dejada por la misma Chica Sobresalto, no tiene desperdicio: “Los mejores conciertos siempre fueron dentro de mi habitación, con la puerta cerrada hasta que todo estuviera bien preparado. Quería ser Shakira, Madonna, Shania Twain, Cindy Lauper, Bebe, Georgina, Beth, Zahara… Estoy profundamente agradecida por haber tenido referentes femeninas tan potentes. Está claro que no me parezco en nada a la prota del Bar Coyote, pero era la ilusión de mi vida, no pensaba en otra cosa”.

Continúa: “Me regalaron un chisme con un micro y se podían grabar cintas, así que me inventé un programa de radio para poder ser la invitada. Soñaba con vivir en Madrid y convertirme en una adolescente prodigio que llena estadios. Nunca ocurrió, pero aprendí que se puede hacer música desde cualquier lugar, con más o menos repercusión, pero con la misma esencia”.