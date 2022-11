Airbag / Siempre tropical

Un nuevo disco de un grupo de power pop como Airbag se mide por su grado de incombustibilidad. La banda malagueña de Adolfo, Pepillo y José Andrés (sin apellidos en el mismísimo vinilo) se mantiene en forma en este ‘Siempre tropical’, su 8º álbum. Permanece su estilo de siempre en pistas como ‘Andrea’ o ‘Surf Riot’; permanecen las historias cotidianas como la de ‘Secretos chinos’, sobre dos amigos que se enrollan pero ella no quiere nada más. Carla -que así se llama- tiene la feliz idea de compararle a él -Daniel- con un hotel «low cost»: «no está mal, para una noche o dos». Me lo apunto.

El desamor también es protagonista de la rockera ‘La marmota Phil’, sobre «alguien que no se ha enamorado, desde el siglo pasado», y los malentendidos en la pareja protagonizan ‘Viva John Hughes’. Esta última, que cierra la cara A, nos cuenta la historia de alguien que miente para gustar más a su pareja: «no he pisado un gimnasio en la vida / jamás me gustó esa canción / me aburre tu cine de autor / de acuerdo, ¡que viva John Hughes!». Hablando del director de cine, el fetichismo por las artes también se mantiene intacto, apareciendo ‘Twin Peaks’ y el mítico final de ‘Lost in Traslation’ en la mencionada ‘Secretos chinos’.

Luego, hay variedad o incluso sorpresas. La principal es la intervención de Jota en el single ‘Finales alternativos’. Es muy significativa y debería haber pegado más, porque Los Planetas ya hace tiempo que no quieren sonar tan pop en una canción de desamor («pensaba que sería más fácil empezar de nuevo / como ves, me equivoco»), y esta parece recién salida de ‘Súper 8’ (1994).

Esta grabación abre un disco que se cierra con la otra cara de la moneda: la colaboración con Wild Honey a los arreglos. ‘Perros y gatos’ es una bella composición a la guitarra acústica, en la que llaman la atención los teclados y los efectos, toda una huida de los estándares ramonianos.

Y es que Airbag nos comentaban hace poco que los Ramones nunca han sido su única influencia, tan solo la más visible. El indie-rock de Yo La Tengo influye de hecho la mejor canción del álbum, ‘Una pena lo de Mario’, una parodia del típico brasas en todo grupo de amigos, siempre dispuesto a liarla, cuando no es a través de sus opiniones políticas, con «fake news», o con cualquier otra cosa.

‘Siempre tropical’ pasa de sonar a indie-rock a un puente muy Brincos (versa sobre un gorila que se escapa del zoo, es decir, inspira la portada tipo novela gráfica, realizada por El Marquès). Y es a Pixies a quien suena ‘Parece, pero no’, una canción sobre el fracaso que si tiene de autobiográfico, tiene también mucho de humor: «Lo intentamos y lo logramos solo a medias», dice. El grupo acaba de ser top 10 en España… solo en la lista de vinilos.