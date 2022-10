Cuando la gente da la chapa sin saber de qué está hablando

Airbag han publicado estos días un nuevo álbum llamado ‘Siempre tropical’, encabezado por una colaboración con Jota, ciertamente muy planetera, llamada ‘Finales alternativos’. Entre títulos tan marca de la casa como ‘Viva John Hughes’ o ‘Secretos chinos’, me ha llamado la atención el tema ‘Una pena lo de Mario’. Es nuestra “Canción del Día”.

Sátira de ese nuevo personaje que se cree todo lo que lee “en cualquier diario”, ‘Una pena lo de Mario’ me ha sonado personalmente a ese amigo, vecino o tendero que de repente se pasó a votar a VOX (o a su presidenta afín Isabel Díaz Ayuso). Hablamos con los propios Airbag (responde Adolfo Díaz, el cantante) sobre esta canción. Sin dar nombres ni siglas, sí confirman su sentido político.

Indica Díaz: «Va sobre esa gente a la que de repente se le agria el carácter, gente que antes no era así y de repente empieza a dar la brasa con ciertos temas. No habla estrictamente de política, aunque la política es uno de los temas donde más dan la brasa este tipo de personas. Las chapas más impresionantes que da la gente por redes sociales suelen ser de carácter político o social. Es preocupante cuando la gente da la chapa encima sin saber de lo que está hablando. «De nada entiende y de todo habla», como dice la canción. Y todo lo arreglan excusándose con un «yo soy así». Uno piensa: «¿así cómo, gilipollas?». Nunca hemos entendido esa frase de «yo soy así» para un carácter de ese tipo».

¿Existe Mario realmente, es un nombre simbólico? ¿Cómo surgió la canción? Responde Adolfo de Airbag: «Lo primero que surgió fue el título. Queríamos hacer un guiño a ‘It’s a Shame About Ray’ de Lemonheads, disco y canción. Queríamos un título en esa onda, y nos salió ‘Una pena lo de Mario’. A raíz de eso, decidimos hacer una canción sobre este tipo de gente. Gente que empieza a hablar de todo, que no admite un no por respuesta, que no escucha, que cree llevar razón en todo y con la que no se puede hablar ni discutir. Primero salió el título y luego lo encajamos en ese perfil que desgraciadamente nos inunda no solo en las vidas personales, sino también en las redes sociales. No es una persona en concreto, sino un concepto de ese perfil».

Respecto a la música en sí, este tema es menos Ramones, y parece más inspirado por Yo La Tengo y Smashing Pumpkins. Airbag nos dan la razón, más o menos: «El riff de guitarra es muy indie rock de los 90, que siempre ha sido una influencia aunque no ha aflorado tan claramente. En los últimos discos sí está, en canciones como ‘El puente de los alemanes’ o ‘Disco Azul’ del EP (‘Discotecas’). Es muy Dinosaur Jr, también Smashing Pumpkins, cuya influencia siempre ha estado ahí. Con Airbag te viene a la cabeza el cliché de grupo ramoniano pero tenemos muchas más influencias de lo que parece. Yo La Tengo es el grupo favorito de Pepe, el bajista, y por algún lado tiene que salir. Está ahí y este disco tiene ese aura, creo yo».