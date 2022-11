Maria Rodés ha publicado otro disco maravilloso, ‘Fuimos los dos’. Lo ha presentado con singles como ‘Recordarte’ y ‘Prefiero no decir nada’ y hay otras canciones que también merecen el reconocimiento. Por ejemplo ‘Ay soledad’ o ‘Soltar las armas’, que es nuestra “Canción del Día” para hoy.

Si todo el álbum fue escrito durante la pandemia, esta canción es una de las que mejor lo representan. Nos habla del «fin del mundo» cortando la respiración por lo que todos recordamos. Y también gracias a una detallada producción que resulta casi narrativa en sus cambios, y por supuesto a la preciosa voz de Maria Rodés. Pero dejemos que sea ella misma quien nos lo explique.

¿Qué nos puedes contar sobre la creación de ‘Soltar las armas’? ¿Cómo surgió, cómo se te ocurrió el título? Cualquier curiosidad al respecto.

La canción nació durante el confinamiento. Me propuse componer una canción al día y de ese reto surgieron los 13 temas del disco. Además de componer la canción en cuestión, también grababa un pequeño vídeo casero para acompañarla y colgarla en las redes. En el caso de ‘Soltar las Armas’ aparezco tocando la canción frente a la proyección de la película ‘In the Mood for Love’. El vídeo se puede encontrar en mi muro de Instagram (si bajas hasta el 15 de marzo de 2020).

Dudé bastante con el título. Al principio se llamaba ‘Estado de Alarma’ (demasiado pandémico…), luego pasó a llamarse ‘El fin del mundo’ (demasiado típico), y finalmente me decidí por ‘Soltar las Armas’, que creo que refleja bien la intención del mensaje: “Este silencio lo tendremos que hablar”. Y además no encontré otra canción que se llamara igual.

Explícitamente el tema habla de «estado de alarma», «fin del mundo», de «estar en casa»… Una de las cosas más impresionantes es que recuerda a una época que nadie quiere recordar ya. ¿Crees que puede ser un tema más universal y atemporal de lo que parece a pesar de lo concreto que es?

Pues es difícil contestar a eso. Supongo que el tiempo lo dirá. De momento es de las canciones de las que más se está hablando del disco. Yo creo que aunque el contexto sea concreto, el mensaje es universal y puede acabar trascendiendo el escenario “pandémico”. De todos modos, me gusta la idea de tener una canción sobre ese momento. No me importa mucho que la gente no lo quiera recordar, sucedió y creo que los que nos movemos en el campo de “lo artístico” no tenemos por qué reflejar solamente lo que la gente quiere ver o escuchar.

La canción pasa de ser acústica total a generar un pequeña tormenta en el centro de la canción, ¿cómo trabajaste la parte instrumental del medio? ¿Qué has querido expresar con la producción, en ese sentido? ¿Quizá «miedo» al fin del mundo en sí mismo?

Sí, hay un cambio en el plano sonoro. Empieza la canción con un sonido más “low fi” y con la llegada del estribillo empieza a abrirse el sonido y la voz recupera el primer plano y la presencia del resto del disco. Además se acompaña esta transición sonora con la entrada del piano y del resto de instrumentación. La idea es apoyar el mensaje de “tarde o temprano nos vamos a encontrar”. Como si al cambiar de sonido cambiásemos también de una “Maria” más instrospectiva y solitaria a la “Maria” que tiene ganas de reencontrarse con la otra persona y con ella misma: de soltar las armas. La idea y confección de esta metamorfosis sonora fue obra de Joel Condal, el productor del disco. Al final de la canción, si te fijas, la canción vuelve al sonido realista del inicio. Esta sensación más realista la logramos grabando con la cabeza binaural de Neumann.

En cuanto a tu toma vocal es de lo más bonito, en un agudo que me ha recordado al conocido hit de Minnie Rapperton, no sé si es una referencia para ti.

Pues la verdad que no y me sorprende para bien la comparación. En serio, te lo agradezco mucho y es un honor. ¡Ya me gustaría tener esos agudos tan preciosos de Minnie Rapperton!