Taylor Swift se mantiene como lo más votado de JENESAISPOP con ‘Anti-Hero’. Tras casi 20 años de carrera y web, parece que no soltará el primer número 1 que ha conseguido. Las entradas que se producen lo hacen muy lejos en número de puntos. Se trata de Röyksopp y Avril Lavigne y YUNGBLUD, directos al top 5, donde también destaca la subida de Meghan Trainor, definitivamente viral con ‘Made You Look’. En el top 10 aparecen Romy y Fred again. y, muy cerca, Depresión sonora.

- Publicidad -

En posiciones más modestas, encontramos las canciones de Sr Chinarro, FLETCHER, Alien Tango y Grace Ives que hemos reseñado recientemente.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

- Publicidad -

- Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten Alien Tango / 1000 Years

Alvvays / Easy On Your Own?

Arctic Monkeys / Body Paint

Arctic Monkeys / There'd Better Be a Mirrorball

Avril Lavigne, YUNGBLUD / I'm a Mess

Beyoncé / BREAK MY SOUL

Beyoncé / CUFF IT

Björk / Atopos

Björk, Kasimyn / Fossora

Carly Rae Jepsen, Rufus Wainwright / The Loneliest Time

Caroline Polachek / Sunset

Christine and the Queens / rien dire

Depresión sonora / Como todo el mundo

Dry Cleaning / Don't Press Me

Fever Ray / Carbon Dioxide

Fever Ray / What They Call Us

FLETCHER / Becky's So Hot

Florence + the Machine / My Love

Ginebras / Alex Turner

Grace Ives / Lullaby

Harry Styles / As It Was

Honey. / What Now

J. Maya / Machine Learning

Jessie Ware / Free Yourself

Los Punsetes / España corazones

Maria Rodés / Soltar las armas

Meghan Trainor / Made You Look

Natalia Lafourcade / Mi manera de querer

Nathy Peluso / Estás buenísimo

Patrick Wolf / Enter the Day

Phoenix, Ezra Koenig / Tonight

Röyksopp / Me&Youphoria

Rigoberta Bandini / Canciones de amor a ti

Rigoberta Bandini, Amaia / Así bailaba

Rihanna / Lift Me Up

Romy, Fred again.. / Strong

Rosalía / Candy

Rosalía / Despechá

rusowsky, TRISTÁN! / Goofy

Soleá Morente, La Casa Azul, Las Negris / Vamos a olvidar

Sophie Ellis-Bextor / Hypnotized

Sr Chinarro / Sexo, mar y sol

Sudan Archives / Selfish Soul

Taylor Swift / Anti-Hero

Teo Planell, TRISTÁN!, Roy Borland / BB

The 1975 / I'm In Love With You

Tove Lo / 2 Die 4

Tove Lo / Grapefruit

Weyes Blood / Grapevine

Yeah Yeah Yeahs / Wolf Ver resultados