Shakira «factura» otro divertido hit con Bizarrap… ¿o se pasa de frenada?

Parte de la redacción evalúa ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53‘, la sonada colaboración de Bizarrap y Shakira, ya número 1 de tendencias en Youtube España:

«“Esto duele, y a esta hija de puta le duele”, como decía Yolanda Ramos en aquel momentazo de ‘Paquita Salas‘. No entiendo a quienes se quejan de que Shakira lleve tres canciones “con el mismo tema” (not really: ésta es la única que ha escrito post-ruptura). ¡Como si quiere hacer veintidós! Me parece que la gran canción sobre el fin de su matrimonio va a tardar un tiempo en llegar, pero, de momento, la sesión con Bizarrap es un diss track muy divertido. Con el EDM y los sintes ochenteros como principales armas, Bizarrap entrega una producción inferior a las de sesiones como la de Villano o Tiago, pero más inspirada que la de Quevedo.

Por su parte, Shakira se deja de “no fue culpa tuya ni tampoco mía”, y se pone aquí intensa y vengativa, disparando contra su ex pero también contra “Becky with the good hair”, lo que ha despertado una indignación woke bastante cínica a mi parecer. Es verdad que la canción sería mejor si hubiese ido más por dardos y rimas bobas/geniales como bien sabe hacer ella, y menos por comparaciones con coches y frases que podría hacer cualquiera (y la mención a Hacienda ya tal). Desde luego, esta letra es un juego de niños, solo que más explícito en sus destinatarios, pero un juego de niños absoluto comparada con la rabia de ‘Si te vas’. Pero, aunque no llegue al nivel de esa excelente canción, lo de Shakira con Bizarrap es un temazo, los ganchos de “las mujeres lloran, las mujeres facturan” y los «tipos-como-tuuuu» van a pegarse y, en definitiva, esto va a ser clara-mente un éxito». Pablo Tocino

«Anoche estaba tomando algo y la expectación por la canción anti-Piqué de Shakira (y Bizarrap, aunque se nos olvide) se coló en la conversación. Esta mañana, en la oficina, la primera pregunta ha sido prácticamente: «¿¿has escuchado la canción de Shakira??”. La duda ofende. Por supuesto que la he escuchado. A todos nos gusta un buen cotilleo más que nada. Pero esta Bzrp Session-«Baby, no me llame’ que yo estoy ocupá’ olvidando tus male'» se me antoja excesiva; me genera la misma sensación de extrema incomodidad que una discusión de pareja a grito pelao en plena vía pública mostrando sus miserias ante todo el mundo. La culpa es mía, lo sé, porque tengo el sentido del pudor y la vergüenza ajena demasiado acentuado y no sé gozar de esta clase de espectáculos. Además, no me parece especialmente ingeniosa.

Y, musicalmente hablando, no he logrado que me llame la atención, y eso que no puedo estar más a favor del ochenterismo desvergonzado que se gasta Bizarrap normalmente. Como dirían por ahí, le falta una vuelta (o dos). Crear más ganchos melódicos, currarse el estribillo, pulir la letra, hacerla más divertida. Quizás, puestos a pasarse de frenada, Shakira tendría que exagerarla hasta llegar a niveles de Paquita la del barrio: «rata de dos patas, te estoy hablando a tiiii».