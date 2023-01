Paco Moreno / Rumba profunda

Tienden los mini-LP’s de Paco Moreno a llegarnos en los meses de primavera-verano, pero me resisto a creer que su encanto sea flor de temporada. Tras ‘Rumbitas’, ‘Rumba Deluxe’ se editó un mes de abril, ‘Rumba o nada’ a principios de un mes de septiembre, ‘Rumba Plus’ el pasado mes de mayo, y finalmente este ‘Rumba profunda’ a finales de julio.

Ha sido la última una de sus entregas más sólidas. Pequeños hits como ‘Desabrazarme de ti’, ‘Algo bello’ o el año pasado el brevísimo ‘Así es’ han ido labrando el camino. Ahora ‘Rumba profunda’ contiene algunas de las canciones más redondas, y una de las secuencias mejor construidas de su carrera.

El disco se abre con una intro de 1 minuto que se recrea en la psicodelia, ‘Venga (lo que venga)’. A continuación, su especialidad: la rumbita lo-fi, como si Kiko Veneno se hubiera dejado producir por alguno de los artistas DIY de los últimos años, en lugar de por Refree.

‘Mirada de pirada’ es una de las sublimaciones del estilo de Paco Moreno. Todo en ella funciona, empezando por ese tono canallita y desafiante ante la relación amorosa fracasada, que tanto caracteriza su estilo: “yo no te he hecho nada / tengo cero de maldad / pero te ha dolido / ya lo has decidido / y te tienes que vengar”, expresa, en un nuevo tira y afloja. En ‘Cuando baja la marea’, «como un perro, cava un hoyo cada vez más profundo». Sus acordes españoletes subrayan el origen del almeriense, si bien a veces las canciones viajan a otros lugares. ‘Hipnorrelajación’ es más bien un pasodoble y hay latitudes más tropicales, como las de ‘Nada de provecho’ o ‘Blucurasao’. Ese «ya baja el sol por detrás de las montañas» junto a El Chumbo recuerda al primer Guincho.

Las composiciones de Paco Moreno están llenas de nostalgia de lo vivido y de lo que queda por vivir. ‘Cuando baja la marea’ vuelve «al punto de la orilla, donde un día me besaste, y yo me enamoré de ti”. ‘Nada de provecho’, en la que se propone ser un arquitecto o un abogado, entre otras cosas, para tratar de triunfar en el amor, mantiene la esperanza de que «mañana le des un beso». Pero siempre suenan como un antídoto para los males del corazón. Por algo ‘Rumba profunda’ se cierra con un tema llamado ‘Respira’ que incita a la relajación, a huir de la ansiedad. ¿No es algo que necesites también en invierno?

Paco Moreno actúa este 14 de enero en Madrid (entradas agotadas). Después aguardan Zaragoza (27 de enero), Málaga (2 de febrero) y Sevilla (18 de febrero).