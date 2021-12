Paco Moreno se confirma como nuevo Kiko Veneno en ‘Eterno balanseo’

Entre las recomendaciones nacionales que os hemos venido dando durante los últimos meses en Sesión de Control o de cara la Monkey Week, se ha quedado con nosotros el almeriense afincado en Granada Paco Moreno, responsable de lo que él mismo llama «la auténtica rumba de ahora», si bien también le pega a otros géneros.

Su trabajo puede enmarcarse dentro de esa corriente que está insuflando de nueva vida los ritmos más devotos de la tradición, incorporando cajas de ritmo, teclados y un nuevo lenguaje, como están siendo los casos de Bauica y Califato 3/4. En una entrevista con DodMagazine decía: «Quisiera hacer un disco de esos que te guste ponerte cuando seas viejo mientras planchas». Y lo cierto es que lo consigue.

Tras militar en varios proyectos como Los Sacrificio y Los Tesoros, y compartir su música en Bandcamp y en formato cassette, hace un par de temporadas llegaba un disco llamado ‘Rumbitas’ que incluía su pequeño hit hasta la fecha ‘Algo bello‘. En los últimos tiempos nos ha entregado un álbum titulado ‘Rumba deluxe’ y otro titulado ‘Rumba o nada’, en el cual se incluye un corte irresistible llamado ‘Eterno balanseo’ que hoy seleccionamos como «Canción del Día».

La canción se construye sobre un contagioso riff de teclado que, muy divertido, se pega más que el estribillo EDM más pintado, mientras la melodía grita Kiko Veneno por todos lados. También su guasa, pues la letra no puede concentrar más amor y odio al unísono, ni más referencias animales: «eres una rata gorda», «eres un conejo sucio» y «eres una rana tonta que no vale para nada». El estribillo apunta al amor («resbalo en la bañera cada vez que pienso en ti, si algún día me quisieras ya podría sonreír»), mientras el puente va en la dirección opuesta: «te veo y me mareo, de cerca eres tan feo que quiero vomitar»). ¿Quién da más?

Nos cuenta el propio Paco Moreno: «Este tema lo compuse hace ya años mientras me duchaba una mañana con un resacón terrible. Estuve varios meses sin salir de casa viviendo solo en un pueblo del extrarradio de Madrid. En los ratos libres hacía rumbitas y las subía a Soundcloud. ‘Eterno balanseo’ forma parte de una serie de temas que hice con Vocaloid como ‘Paquita de las penas’. Las originales todavía se pueden encontrar por internet y es de lo poco de aquella época que sigue online».