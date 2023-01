REYKO: «‘Fantasía’ refleja los extremos, el alboroto y las crisis de estos años»

Lejos de los tiempos en que su hitazo ‘Spinning Over You’ les daba un número 1 en Los 40 Principales, Reyko consolidan su trayectoria underground con un tercer disco que ha salido esta semana. Se llama ‘Fantasía’ y en él presumen de eclecticismo. Entre sus influencias lo mismo aparece Billie Holiday que Billie Eilish, Manu Chao que Kraftwerk o los Ramones.

La cantante Soleil y el productor Igor, españoles residentes en Londres, también optan por una temática policromática, entre el amor, el desamor y el fin del mundo. Como nos cuentan ellos mismos, las predicciones de grandes crisis y las amenazas nucleares les han llevado a tirarse a la piscina con diversos estilos. Hablamos con el dúo a semanas de que comience su gira. REYKO actúan en Barcelona el próximo 24 de febrero (Laut), en Madrid el 2 de marzo (El Sol) y en Valencia el 10 de marzo (La Salà). También tienen conciertos confirmados en Ankara, Istanbul y México, por si os pilla más cerca. Todos los detalles, aquí.

Presentáis ‘Fantasía’ directamente como un disco ecléctico, ¿creéis aún en el formato álbum o para vosotros es un conjunto de canciones sin más, como una playlist?

¡Formato álbum 100%! Queríamos que el disco tuviera una energía desenfrenada, un poco caótica, que tuviera distintas capas y matices y que tuviera contrastes. De ahí el hecho de que haya canciones tan distintas. Rollo un disco de Beatles o Primal Scream. Al fin y al cabo el disco lo hicimos durante los meses de la euforia post-pandémica y a la vez amenazas nucleares, vuelta a los escenarios, predicciones de grandes crisis, viajes y conciertos en Alemania, México, Francia, etc… y queríamos reflejar esos extremos y documentar con la música nuestra forma personal de navegar todo este alboroto.

‘Siempre estaré contigo’ habla de las veces en la vida en que “las piezas no encajarán”. ¿De qué manera creéis que en este caso con canciones tan distintas, “las piezas encajan” hasta conformar un disco?

Hay muchos discos en los que todo encaja perfectamente y todo está muy en su sitio, y después son aburridos y no pasas de la tercera canción. Y otros en que nada encaja y son un desmadre, y justo eso es lo que les hace divertidísimos de escuchar. Para captar la energía desinhibida y caótica que te comentamos, hemos hurgado en todas nuestras influencias y sensaciones y las hemos metido todas juntas en la música. La verdad es que hacer este disco ha sido muy liberador para nosotros. En vez de descartar, reciclar y centrar, lo que hemos hecho ha sido tirarnos a la piscina con todo. En fin, que las piezas encajen o no, la verdad es que no sabemos qué preferimos (risas) Lo importante es que quien escuche el disco le produzca algo y no se quede indiferente.



En cuanto a la temática de las canciones, aparentemente hablan de amor. ¿Hay algún otro tema subyacente más profundo o un hilo conductor de alguna manera?

‘Fantasía’ es de alguna manera una fotografía de nuestra experiencia del último año y medio, ese es el hilo conductor en realidad. Por eso hay tanto canciones de amor, como alguna de desamor, pequeñas historietas y observaciones de cosas que hemos visto en las noticias y alrededor nuestro. Lo que sí que vemos, mirándolo desde fuera, es que las ansiedades y frustraciones se han quedado en ‘Pulse’, nuestro disco anterior. La temática de «Fantasía» tiene un tono mucho más liberador, es una celebración de la vida con toda su intensidad.

¿De qué letra estáis más orgullosos en este caso?

Uf, siendo los autores de las letras nos es imposible elegir, ¡nos gustan todas! Lo mejor es que el oyente mismo escoja su favorita.

‘Siempre estaré contigo’ es mi canción favorita esta vez. No sé si os veis a la larga más en este formato de balada y en castellano o va a ser una rara avis en la trayectoria de REYKO.

Gracias, nos alegra que te guste. La canción salió bastante natural, dejamos la producción cruda y orgánica, para que la canción hable por sí misma. No quisimos utilizar ningún truco de producción que fuera asociado con ningún estilo específico, queríamos que fuera una canción atemporal, que le pueda hablar tanto a alguien de 18 años como a alguien de 60. Ahora que hemos abierto esa faceta en nuestra música, es muy probable que sigamos haciendo más cosas del estilo. No lo vemos como una cosa puntual sino un lado a explorar.

Otra favorita del álbum es ‘North to South’. De nuevo otra balada y eso que yo soy muy poco de balada… ¿Creéis que la esencia de REYKO está más en temas eufóricos como ‘Already There’? ¿Qué reacción suelen tener las baladas en vuestros directos?

La verdad es que hemos tocado baladas acústicas en directo en muy pocas ocasiones. De hecho, que recordemos, solo una vez. Fue en Málaga el año pasado, probamos por primera vez «Siempre Estaré Contigo», para ver cómo quedaba. La reacción fue buena. Este año seguro que vamos a probar un poco más, ahora que tenemos un par de baladas en el repertorio, aunque la chicha de nuestros conciertos está en lo más bailable.

Sin que tampoco parezca como vuestro estilo o lo que la gente asociaría a REYKO, es llamativo lo bonita que ha quedado la instrumental ‘6pm’, que es un poco ambient. ¿Qué nos podéis contar sobre su creación?

¡Gracias! La idea de hacer un par de temas instrumentales viene de que queríamos que ‘Fantasía’ fuera rico en sonidos. No queríamos que la voz ocupara absolutamente todo. De ahí que el disco tiene ocho canciones vocales y dos instrumentales. ‘6pm’ fue de las últimas canciones que hicimos. La idea vino porque justo delante de nuestro estudio están construyendo un edificio enorme y ha habido días que no hemos podido grabar por el ruido que hacían con la obra. A las 6 de la tarde están obligados a parar y es cuando hay paz y silencio. De ahí la inspiración.

Percibo influencias tan dispares como Iggy Pop en ‘Josephine’ y la Velvet Underground en la balada ‘All I Ever Do’. No sé si voy muy perdido. ¿Qué música diríais que os ha influido más en esta nueva era? ¿Habéis escuchado más cosas de los 60 y los 70?

No de manera consciente, pero quizás de manera indirecta se habrá colado algún ramalazo, ya que sí que escuchamos a los dos, sobre todo a Velvet Underground. Como el concepto del disco ha sido meternos en nuestra fantasía profundamente y hacer una mezcla atrevida de todo, nos es realmente difícil decir qué música nos ha influido más. Desde Olivia Rodrigo o Billie Eilish hasta Beatles o Françoise Hardy, pasando por Manu Chao, NEU! o Weezer.

¿Cómo habéis resistido la tentación de que un tema llamado ‘Bienvenidos’, y tan “ultimos años 70” también, no sea la pista 1 del álbum?

‘Bienvenidos’ en realidad es una continuación de ‘Leaving Station’, que viene justo antes en el orden de las canciones. Si te fijas en la letra de ‘Leaving Station’, sus sonidos, y de qué va la canción, verás que ‘Bienvenidos’ es como que ya hemos despegado y ya estamos adentrándonos en la fantasía (risas). Es verdad que con ese ritmo motorik tiene un rollo post punk. Es lo que se oye mucho en bandas nuevas ahora, así que posiblemente nos habrá salpicado a nosotros también.

Seguís viviendo en Londres. ¿Qué nos podéis contar de la vida por allá, post-Brexit? ¿Cómo es un día normal para vosotros allí?

Pues justo esta pregunta viene en un momento un poco intenso ya que el Brexit se está empezando a notar en cosas pequeñas, y está empezando a ser molesto. Esta semana por ejemplo no hay huevos en ningún supermercado. Y no hemos podido enviar los vinilos a tiempo a España, por líos en la aduana y tasas nuevas que todavía están introduciendo. De hecho, como empezamos la gira Fantasía en Barcelona el 24 de febrero, hemos decidido salir un poco de Londres y bajar antes. Así que nos tenéis en Spain el 1 de febrero por si queréis echar unas birras.