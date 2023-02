«Ya que me has comido el culo, podías saludar» es de lo mejor que he oído últimamente en un disco. El «ghosting» -eliminar de tus redes a alguien sin mayor explicación- ya tiene himno. Sucede en ‘Leandro Tudela’, una de las canciones del debut de Jordana B, y es la prueba de que este es un trabajo de grupo y no el de una solista, María Solá, que además es «nepobaby«, hija de la actriz española Blanca Oteyza y el actor argentino Miguel Ángel Solá. Pero vayamos por partes.

Solá nació en Buenos Aires, pero reside en Madrid. Y lleva aquí el tiempo suficiente como para hacer retratos de Lavapiés y Malasaña tan exitosos como los de ‘Cumbia B’ o ‘Verano en Madrid’. En principio con el carisma indudable de una solista, pues comienza el álbum con «el zorrómetro» a tope (‘Superstar’), desde hace 3 años compone junto a la baterista Mónica Vicente y el guitarrista y productor Mané López. Ha completado la formación actual la artista solista Marta Movidas al bajo, quien tiene un enorme protagonismo en la citada ‘Leandro Tudela’. Uno de los retratos más paródicos del disco, con uno de los mejores estribillos: «Os gustan las chicas que pasan de vosotros. Queréis más espacio y luego no estar solos».

Luego es verdad que no ha resultado la canción más popular de Jordana B. La definen mejor pepinazos punk pop como ‘Clase media’, en la que habla de su mudanza de Buenos Aires a Madrid, y de su paso de «burguesa a clase media» al tener que recurrir a trabajos basura para subsistir. También la mezcla de power pop y girl group de ‘Verano en Madrid’. Y ha terminado despuntando el guiño latino de ‘Cumbia B’, pues nada como una referencia costumbrista a un Carrefour Express que todo el mundo conoce para meterte al público en el bolsillo.

Al camino de la versatilidad también contribuyen las baladas, a destacar la cincuentera ‘Otro bisturí’ más que la final ‘Me gusta pensar’, más anecdótica en su brevedad o en su carácter inacabado; pero sobre todo la evolución en ‘Mi querido amado odio’. Guille Mostaza produce este tema (habría jurado que también el new wave de ‘Clase Media’ pero no), que pasa de lo lento al guitarreo casi jevi.

Jordana B han trabajado varios caminos entre guitarras y sintetizadores, entre amores y desamores, pero sin duda serán sus momentos de punk pop armados de hastío y deseos de venganza los más celebrados de sus conciertos. «No quiero estudiar» basta como frase estrella en ‘Club de fans’, y ‘Jake Long’ incluye un «speech» contra aquel tipo que jamás dejó a su novia por ti, y encima la empalmó con otra. Es su ‘You Oughtta Know’ particular.