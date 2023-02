RFTW: The Blaze, Janelle Monáe, Niall Horan, P!nk…

En la semana que Caroline Polachek ha decidido publicar su esperado nuevo álbum, en el día de San Valentín, otros artistas entregan el suyo. En estos días ha llegado el debut de shego, y hoy viernes presentan nuevo disco P!nk, Skrillex, Avey Tare, TINI, _juno, Sebastián Cortés o CECILIO G. Este último incluye una colaboración con Mala Rodríguez.

Han sido días cargados de singles, como el que presenta el nuevo trabajo de Niall Horan o el que marca el regreso de serpentwithfeet, y hasta Janelle Monáe vuelve con nueva música, con el tema ‘Float’. Además, Alison Goldfrapp prosigue con su carrera en solitario con ‘Fever’, The Blessed Madonna nos sigue haciendo bailar con ‘We Still Believe’, y Pipiolas vuelven con ‘Romancero propio’.

The Blaze se encuentran entre los artistas que siguen avanzando su próximo largo, así como Rhye, La Plazuela, Deerhoof, Cala Vento, The Lemon Twigs, FIDLAR, socunbohemio o Jason Mraz. Por su parte, Dry Cleaning adelantan nuevo EP.

Esta semana, claro, hemos escuchado también un nuevo single de Lana Del Rey, y Feist ha estrenado las primeras tres canciones de su nuevo álbum. De Caroline hemos destacado su colaboración con Grimes y Dido, y también hemos asistido a nuevos lanzamientos de beabadoobee, The New Pornographers, Sabela, Tei Shi, Icona Pop, dEUS, Men I Trust…

Entre los artistas que entregan música del horno se encuentran también Rema, Anaju, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs (no se nos ha encallado el teclado, se llaman así), Bebe Rexham, L’haine, Omar Apollo, Anna of the North, Blas Cantó…