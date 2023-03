Chaka Khan no se ha tomado nada bien que Rolling Stone la posicionase por debajo de Mary J. Blige y Adele en su lista de ‘Los 200 mejores cantantes de la historia’, tal y como ha expresado en un podcast de Los Angeles Magazine.

Todo comenzó cuando el presentador del segmento le dio las felicidades a la cantante por ser incluida en el puesto 29 de la lista: «Ni siquiera sabía a qué te estabas refiriendo, así que obviamente esto no significa mucho para mí… Esa gente no me cuantifica ni me valida de ninguna forma», respondía la Reina del Funk. Esta estaba muy de acuerdo con el número 1 del ranking, en el que estaba Aretha Franklin, pero sería lo único en lo que coincidiría con Rolling Stone.

Al contarle que Adele había recibido el puesto 22 en la lista, Khan simplemente soltó un «vale, lo dejo», pero en cuanto se enteró de que Mary J. Blige (#25) había alcanzado una mejor posición que ella, se cabreó del todo: «¡Están tan ciegos como un puto murciélago! Necesitan audífonos… Deben de ser los hijos de Helen Keller», contestaba Khan a los editores de la revista.

Esta reacción llega a tener más sentido al enterarse del tenso historial entre Blige y Khan, ya que esta criticó abiertamente una cover de ‘Sweet Thing’ que Mary J. Blige cantó en un concierto de 1992. Chaka Khan y Rufus lanzaron ‘Sweet Thing’ en 1975, pero desde 1992 Khan se refiere a ese tema como «la canción que jodió Mary J. Blige».

En 2007, las dos grabaron una canción juntas llamada ‘Disrespectful’, en lo que parecía una reconciliación. Sin embargo, en el podcast Khan volvió a afirmar que Blige «jodió» ‘Sweet Thing’ y que además se lo dijo directamente a ella: «Su voz estaba plana», concluyó la cantante de 69 años.