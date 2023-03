No habrá manera de dejar atrás la pandemia mientras sigan saliendo discos compuestos durante el confinamiento. Es el caso de ‘7s’ de Avey Tare. El vocalista y compositor principal de Animal Collective, cuyo nombre real es David Portner, lleva ya cuatro discos publicados en solitario, y todos han valido la pena más o menos. No ha habido ninguno que considerar un clásico, pero las melodías de Portner, así como sus paisajes oníricos y surrealistas, siguen siendo muy particulares.

En cuatro obras, Avey Tare puede decir que ha creado un mundo sonoro muy personal. Sus melodías llenas de melancolía, sus pantanosos sonidos electrónicos, sus drones guitarreros que te envuelven en una especie de líquido amniótico aural, por supuesto su voz (y ocasionalmente sus gritos tipo screamo)… no suenan a nada que hayas escuchado. Especialmente inspirado estuvo en su disco anterior, ‘Cows on Hourglass Pond‘, un cruce de country surrealista y electrónica, en el que nos regaló su mejor canción, ‘Saturdays (Again)‘, una joya del pop americano que el público seguirá descubriendo.

‘7s’ es otro trabajo introspectivo de Avey Tare, pero el espíritu es alegre y colorido, en contraste con el disco anterior. La pista inicial ‘Invisible Darlings’ es juguetona e infantil (ese acorde de piano), pero la letra se puede interpretar como un homenaje a los médicos que salvaron tantas vidas en la pandemia. En ‘The Musical’ Portner mira hacia adentro y analiza su propia carrera, preguntándose cómo alguien puede dedicar su vida a «crear sonidos y juntarlos», como él en esta simpática canción que nos llega sujeta en un atípico tempo, otra marca de Avey Tare evidente en el trabajo de su grupo principal.

En el centro de gravedad del disco encontramos ‘Hey Bog’, una odisea de nueve minutos que parecen «un siglo», el mismo que ha pasado Portner «soñando». Como Rip Van Winkle, la canción empieza adormecida con una intro ambient… y poco a poco va despertando, sumergiéndonos en su misterioso universo. Las canciones largas de Avey Tare son un regalo, y lo mismo se puede decir de ‘Sweeper’s Grin’, en la que el drone de guitarras y sonidos psicodélicos nos abre la puerta a un recuerdo de la infancia de Portner, cuando pescaba de su padre de niño, un tiempo más sencillo en el que no tenía que preocuparse por tragarse una pastilla recetada por su médico: de eso nos habla ‘Neurons’.

Compuesto durante las mismas sesiones de ‘Time Skiffs‘, el último disco de Animal Collective, ‘7s’ es un trabajo anclado en dos mundos, la realidad y los sueños. La sensibilidad de Portner, su firma llena de nostalgia e inocencia, sigue presente en las canciones, que aún buscan extenderse hasta los 7, 8 o 9 minutos libremente, sin prisas. Las melodías pueden ser chicle, pero la instrumentación se mira en las guitarras flotantes de J.J. Cale o en las estructuras del drone. Las canciones de ‘7s’ son nubes de azúcar que, a poco que te acerques a ellas, descubren un mundo contenido en su interior.