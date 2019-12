La Canción Del Día: al margen de Animal Collective, Avey Tare sigue cautivando con ‘Saturdays (Again)’

Mientras Animal Collective firman proyectos tan interesantes pero a la vez tan poco asequibles para el público generalista como ‘Tangerine Reef’ cuando ya hace tres años desde que publicaran su último álbum oficial, ‘Painting with…‘, sus integrantes están entregando en solitario mucha de la mejor música que ha salido últimamente asociada a los autores del influyente ‘Merriweather Post Pavilion’. Ha sido el caso este año de Panda Bear con ‘Buoys‘ y también de Avey Tare con su tercer largo firmado con este nombre (está al frente de varios proyectos), ‘Cows on Hourglass Pond’, lanzado el pasado mes de marzo.

Antes, el 29 de enero, veía la luz el single principal de este trabajo, un ‘Saturdays (Again)’ que hoy recordamos aprovechando que es el último sábado de 2019. En ‘Cows on Hourglass Pond’, un disco, por cierto, totalmente grabado en cinta analógica, Avey Tare asimila influencias de la música country y de la Americana y las pasa por su particular filtro de psicodelia acuática, creando exuberantes y delicados tapices sonoros a la vez que da con canciones tan cautivadoras como esta en la que, añadiendo una capa de significado no tan obvia a su composición musical, el músico de Baltimore parece samplear a Daniel Johnston tan pronto como en el primer segundo (el fallecido cantautor tiene un tema llamado ‘Walking the Cow’).

Con su ritmo trotón que podría durar hasta el infinito y sus delicadas capas de guitarra acústica y eléctrica, entre otros efectos psicotrópicos, ‘Saturdays (Again)’ es una canción totalmente cargada de melancolía, pero también destaca por una melodía pop muy definida y orgánica dentro de su suprema serenidad, que resulta una pequeña maravilla en el repertorio tanto de Animal Collective como del de sus integrantes en solitario. Si la letra parece hablar sobre la naturaleza efímera de la felicidad (no es posible sentirse “completo” todos los días), la canción existe a medio camino entre este sentimiento y el de una ligera angustia. Puede ser la mejor canción que ha firmado Avey Tare en solitario.