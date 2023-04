Sesión de Control: Especial RELEVO, Pimp Flaco, Anaju…

Renovamos Sesión de Control, la playlist dedicada al pop en castellano o realizado en nuestro país. Aprovechando el letargo de Semana Santa y el descenso de novedades, dedicamos la primera parte de la playlist a presentar a los 12 artistas noveles que van a actuar la semana que viene en el festival para artistas emergentes RELEVO.

Ahí encontraréis a artistas más enfocados al punk como Sarikaya Komzin, a otros de folk como Amaia Miranda, a propuestas indie pop como Dalsi y otras más siglo XXI como Euskoprincess. Beatriz Weapons pone el punto electrónico y Pinpilinpussies, el rockero. Destacamos el bedroom pop mezclado con rumbita tropical del dúo hispano-venezolano tomásss, por ejemplo en ‘me pongo un poco sad’.

Otras novedades al margen de este festival implican el nuevo adelanto del disco de CARLANGAS, ex Novedades Carminha, y también otro single más para lo nuevo de Cala Vento. Hay un tema de Pimp Flaco que podría haber firmado con Cupido pero no; están la electrónica experimental de GAZZI, el nuevo pildorazo de Apartamentos Acapulco, o la desestructurada canción que no esperabas de Anaju.

Completamos esta edición especial de Sesión deControl con el EP de Marc Seguí, la colabo de Cariño con Girl Ultra; un tema de Diamante Negro y los 6 minutazos crepusculares de Gazella. ‘Por qué el ser’ es uno de los 2 temas que de momento ha compartido el grupo.