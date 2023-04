Las «babosas» de Little Dragon bailan new wave

Little Dragon, grupo al que conocimos por éxitos como ‘Twice’ o ‘Ritual Union’, por sus colaboraciones con SBTRKT (‘Wildfire’), Gorillaz (‘Empire Ants’) o últimamente Kali Uchis (‘Are You Feeling Sad?’), o por discos como ‘Machine Dreams’, ‘Season High‘ o el nominado a los Grammy ‘Nabuma Rubberband’, está presentando nueva música estos días.

El cuarteto sueco se ha aliado recientemente con el rapero JID, autor de uno de los mejores discos de 2022, en ‘Stay’, y le ha seguido dando al R&B en ‘Frisco’. Su nueva canción, ‘Slugs of Love’, ha salido esta noche, y es la más bailable de todas. Es la Canción Del Día para hoy jueves.

‘Slugs of Love’ es todo lo absurda que esperas sea una canción llamada «las babosas del amor». Con ella, Little Dragon nos llevan a las discotecas alternativas de los 70 y 80, en concreto, a la época de la new wave, en un grabación que trae a la mente el trabajo de DEVO, la banda japonesa Plastics o sobre todo los B-52’s del primer y el segundo disco.

¿Qué tiene de absurda ‘Slugs of Love’, entonces? Quizás hay algo de eso en los gritos de Yukimi Nagano, así como en ese arreglo de saxofón desafinado, medio free jazz, que emerge de vez en cuando en la grabación, sumándose al delirio de teclados, ritmos y bajos. En su sonido retro traído a nuestro tiempo, ‘Slugs of Love’ es una divertida y desenfadada canción que tampoco habría desentonado en un anuncio de Apple de 2007.

Por otro lado, resulta que eso de las «babosas del amor» tiene más sentido de lo que parece. Little Dragon cuenta que la letra se inspira en un baile «sensual y acrobático» que hacen las babosas que «comparten el mismo sistema reproductivo», lo cual les lleva a hablar de la sensualidad entre humanos: «quizás todos nosotros anhelamos sentir amor y éxtasis, e intentando transmitir este impulso, nos hacemos más babosos y viscosos».