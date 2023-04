SIMONA carga contra ‘MELONI’ por su discurso anti-LGTB+

La argentina residente en Barcelona SIMONA tiene un nuevo disco preparado que saldrá el próximo 10 de mayo. Si su música se ha caracterizado por un R&B orgánico de tintes latinos, exóticos y house, últimamente estamos asistiendo a cambios. ‘MELONI’ es el tercer adelanto que conocemos del álbum llamado ‘Esfera de amor’, y no tiene tanto que ver con los beat 90’s de ‘PLUSH’ o ‘SHAMPOO’.

‘MELONI’, nuestra «Canción del Día» hoy, obviamente debe su nombre a la política de ultraderecha que gobierna Italia. En particular SIMONA se ha inspirado en un discurso de odio en el que carga contra «la ideología de género». Sus palabras fueron: «Sí a la familia natural, no al lobby LGBT. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte». Tuvieron lugar en un mitin de VOX, como podéis observar bajo estas líneas.

- Publicidad -

SIMONA ironiza sobre su ideología haciendo suyo algunos de sus mantras, especialmente en la frase «Matrimonio fake para robarte el trabajo, amor / Reciclo tu mierda y siempre me sale algo mejor».

La cantante reta todo el rato a la dirigente con un sonoro «cuéntale a tu mamá», irrumpiendo en su «fiesta» en sentido figurado: «vine a tu fiesta a robarme tu vermut / Y reírme de tu secta / Y tu discurso purista / Cómo brilla mi look en este «pary» lleno de narcisistas». Además, por supuesto disfruta de su sexualidad en contraposición a esos «puristas» haciendo referencia a la doble moral de la derecha: «Abro la webcam y me toco. ¿Quién se ha conectado? Tu novio». Por si no queda claro, también dice: «Tengo el coño juicy porque yo no tengo religión / Pervierto a tu hermana mirando mi vídeo en el salón». Estas últimas frases son las que han inspirado el vídeo de corte sexual.

- Publicidad -

El tono de SIMONA es aquí mucho más agresivo de lo habitual, más comparable a Mala Rodríguez en su etapa fiera, mientras los beats casi industriales empalman con ‘Yeezus’ de Kanye West. A la espera de que llegue ‘Esfera de amor’, podéis recordar nuestra entrevista con SIMONA aquí, en este caso desarrollada el verano pasado.