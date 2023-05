Katy Perry, protagonista de la coronación de Carlos III

Katy Perry ha sido una de las celebridades invitadas este sábado a la coronación del Rey Carlos III de Inglaterra y de la Reina Camila. Katy ha acudido al evento en calidad de embajadora del British Asian Trust, y ha sido una de las protagonistas sin quererlo.

Es probable que este fin de semana hayas visto circulando por la red el ya famoso vídeo de Katy Perry buscando su asiento en la ceremonia, algo perdida. Como si de la MET Gala se tratara, la coronación ha dejado este vídeo viral que se ha convertido en meme. La propia Katy ha tranquilizado a sus fans en cuanto ha tenido ocasión: «no os preocupéis, he encontrado mi asiento».

Ya podemos cambiar la frase “estar más perdido que un pulpo en un garaje” por “estar más perdido que Katy Perry en la Coronación de Carlos III”.#Coronation #coronacioncarlosIII pic.twitter.com/2skJWGDAIx — WONDER ARAN NOCHENTERA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) May 6, 2023

El día después de la Coronación, Katy ha ofrecido una actuación en las inmediaciones del Windsor Castle. No ha sido la única artista que ha actuado, también lo han hecho Take That y Lionel Richie (Nick Cave, en cambio, solo ha acudido a la ceremonia, quizá por estilo no pegaba mucho).

El set de Katy se ha compuesto de apenas dos canciones, ‘Roar’ y ‘Firework’, interpretadas en versiones orquestales. Durante la actuación de ‘Roar’, un drone ha dibujado el rostro de un león en el cielo. Curiosamente, hablando del concierto en Instagram, Katy ha aludido a su trabajo en American Idol: «mi set en Idol es un poco diferente hoy».

Katy Perry performing “Roar” orchestral version at the #CoronationConcert . pic.twitter.com/pxSdmUkIkX — Katy Perry Today (@todaykatyp) May 7, 2023

Katy Perry performing her iconic smash hit “Firework” at the #CoronationConcert . pic.twitter.com/5FAfqklECj — Katy Perry Today (@todaykatyp) May 7, 2023

Nada es casualidad: los reyes de Inglaterra se han prestado a salir en American Idol para agradecer su visita a Katy y Lionel, dos de los jueces del programa, que evidentemente esta semana no han podido sentarse en sus respectivas sillas. Les han sustituido Alanis Morissette y Ed Sheeran.