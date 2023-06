La Trinidad / Sheriff Playa

Que no se diga que ya no se hace canción política. El grupo malagueño La Trinidad tiene alguna que otra, y sobre todo, son grandes conversadores al respecto. La banda fichada por Sonido Muchacho sucede ‘Los edificios que se derrumban’ con un trabajo llamado ‘Sheriff Playa’. Y si su álbum anterior se cerraba con un tema de casi 6 minutos sobre ‘La Clase Media’, este nuevo álbum protesta por ejemplo por la precariedad laboral en su single principal ‘6,30’.

«Solo tengo una certeza: una hora de mi vida no vale 6,30» es el grito de guerra de esta canción en euros, en cuya letra también aparecen las «pelotas de goma» de la policía y el desapego por los demás. «Hoy han muerto cien personas y no he sentido nada». Por su parte, ‘Aprende a gestionar tu fracaso con nosotros’ es un ajuste de cuentas con España, con las cosas que «España nos debe», y ‘Muchos principios y muy pocas ganas’ menciona las dificultades con Hacienda en esa referencia a la «trimestral», y a la «inflación».

Esta es la parte más llamativa de La Trinidad porque no es tan habitual: la canción protesta parece pasada de moda. Sin embargo, puede que no sea la más importante. Ante todo, la música del grupo parece un homenaje a distintos tipos de rock underground que se gestaron a finales de los años 70. La referencia más evidente podrían ser Devo, rara vez Joy Division. ‘La viaje Europa’ apela a The Clash por la vía jamaicana. Las guitarras de ‘Aprende a gestionar tu fracaso con nosotros’ remiten a los tiempos de Gang of Four, si bien su último punteo apela a algo más tardío, los trucos de Johnny Marr para los Smiths.

La sórdida ‘Convertidos en estatuas’ tiene algo de funk pero también algo andaluz en su melodía. La banda ha resultado ser colega de Carlangas desde la infancia, y mira que les separaba la distancia geográfica. Este ha participado en la producción del álbum como un quinto miembro, lo cual se nota no solo en que Novedades Carminha eran grandes expertos en los ritmos de los años 70. Ante todo eran un grupo muy abierto.

Por tanto, ‘Que las palabras broten’ es una de las grandes sorpresas, por lo que tiene de bailable y playero, en un álbum que parecía que iba a estar más enfocado en el pogo garajero, con dianas como ‘A este lado, a esta orilla’. Sumando el cierre atmosférico con la «balada» ‘Jardín de cemento’ con la voz de Antía Van Weill, se certifica que no está todo dicho en la sonido de La Trinidad.